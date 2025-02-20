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集結21企業展新技術！　新北3/11辦「AI智慧健康產業體驗創新日」

▲▼ 新北市政府3月11日舉辦「新北市AI智慧健康產業體驗創新日」 。（圖／新北市政府經發局提供）

▲新北市政府3月11日舉辦「新北市AI智慧健康產業體驗創新日」 。（圖／新北市政府經發局提供）

記者崔至雲／新北報導

新北市政府因應超高齡社會的來臨及推動科技創新發展，3月11日舉辦「新北市AI智慧健康產業體驗創新日」，集結21家企業展出AI科技與智慧健康的新技術，並邀請6位來自不同領域的健康照護及產業專家分享產業趨勢，促進智慧健康產業發展。

新北市經發局表示，114年「新北市AI智慧健康產業體驗創新日」將以專屬論壇、商機媒合及體驗展示三大重點，圍繞「終身學習」、「健康管理」與「自主照護」三大展出核心，期盼運用AI人工智慧技術提升高齡者的生活品質與自主性。
經發局進一步指出，本次活動邀集21家智慧健康產業企業參展，展示最先進的AI科技與智慧健康應用，包括「泰博科技」健康數值偵測智能戒指、「大心生物」智能尿布與智能隨身尿袋、「北之特樂銀」AI偵測骨盆健康助行器、「倍思親」提供各式醫療護具、「源星生醫」研發攜帶型AI心律偵測儀以及「全日罩健康」提供全方位居家智能照護等，現場提供技術體驗，並設置商務媒合專區，讓企業與產業夥伴進行深入交流，掌握市場商機。

經發局說明，除了商務媒合與產品體驗外，活動當天也安排6位專家及企業領袖分享最新智慧健康發展趨勢，主題涵蓋「樂學無齡 科技連結幸福」、「智慧守護，健康無憂」與「自主晚年，尊嚴如初」等，講者陣容包括台灣老大人活力發展協會執行長葉左丞、智齡科技執行長康仕仲、亞東醫院副院長張至宏、遠傳資訊暨數位轉型科技群協理陳國正、板橋榮家主任陳桂美、泰博科技董事長陳朝旺等，將從產業發展趨勢與智慧健康應用角度，闡述新技術如何改變高齡照護模式並創造未來商機。

市府強調，「新北市AI智慧健康產業體驗創新日」將於114年3月11日在新北市政府一樓彭園新板館宴會廳登場，活動免費參加，歡迎各界踴躍報名體驗，另凡報名論壇並全程參與者，還有機會抽中2025雙北世壯運吉祥物壯寶周邊商品的機會。


 

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