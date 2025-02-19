與習近平面對面！陸31間民企老闆是誰？　任正非和王傳福領銜發言

▲中共中央總書記習近平親自出席民企座談會。（圖／翻攝CCTV）

記者魏有德／綜合報導

中共中央組書記習近平親自出席的民營企業座談會17日在北京舉行，被視為大陸官方對於民企在科技創新上的成果給予高度重視及肯定。會議過後，外界透過《央視》畫面和部分企業官網透露的消息，點出31位來自通訊、半導體、新能源、機器人、AI和農牧等領域的企業巨頭出席會議，其中，華為任正非和比亞迪王傳福等6位代表發言。

▲31位參與民企座談會的大陸龍頭企業代表。（圖／記者魏有德製）

《南方都市報》報導，座談會後，王傳福、王興興、雷軍等人接受採訪，談及企業發展的最新動向。2024年比亞迪汽車銷量突破400萬輛大關，穩居國內車企銷量首位，也是全球新能源車市場銷量冠軍。

據了解，已知與會的31家企業龍頭中，有老牌「常青樹」民企，也有包含深度求索、宇樹科技在內的「科技新貴」，而代表發言的6名企業領袖則是華為CEO任正非、比亞迪董事長王傳福、新希望董事長劉永好、上海韋爾半導體董事長虞仁榮和杭州宇樹科技CEO王興興及小米創辦人雷軍等。

從這31間民企的所在地分佈來看，浙江民企最多，分別是杭州的阿里巴巴、宇樹科技、深度求索、傳化集團、科百特及溫州的正泰集團。

至於廣東則有5間民企負責人與會，包括深圳的華為、比亞迪、騰訊、研祥和廣州的視源電子。其中，研祥高科技控股集團是大陸最大的集特種計算機研究、開發、製造、銷售和系統整合於一體的高科技企業。

▲華為CEO任正非。（圖／翻攝CCTV）

總部設在安徽合肥的「科大訊飛」董事長劉慶峰也出席這場會議，劉慶峰透露，科大訊飛將在自主可控的核心技術創新上，尤其是通用人工智能領域基於全棧自主可控硬件平台的大模型研發，要代表中國對標全球最好水平並在重點領域方向上形成超越和引領，形成以我為主的產業生態。

來自湖北的九州通醫藥集團董事長劉長雲表示，「為搶抓機遇，九州通絕不躺平，大力推進新產品、新零售、新醫療、數字化和不動產證券化（REITs）戰略，推動公司由傳統的醫藥分銷業務向數字化、平台化和互聯網化的轉型升級。」

這次民企座談會少不了女性企業家與會，天津榮程集團董事會主席張榮華及西安藍曉科技董事長高月靜分別代表公司參加。據了解，張榮華是鋼鐵業的與會代表，藍曉科技則是新材料民營企業代表，有大陸國家高新技術企業，國家級專精特新「小巨人」企業的稱號。