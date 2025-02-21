餐廳冷氣不是自家品牌！「霸氣女董」變臉掏商品頁：不買馬上走

▲格力電器創辦人董明珠。（圖／翻攝微博）

記者閔文昱／綜合報導

格力電器董明珠號稱大陸商界的話題女王，經常語出驚人。她近日在接受媒體訪談時透露，曾在某間餐廳用餐時，發現包廂裡的冷氣並不是格力品牌，於是當場要求老闆「換冷氣」，甚至直接拿出商品頁面讓老闆下單，並在隔天安排人員到場安裝，作風相當霸氣。

綜合陸媒報導，董明珠在接受《酌見》訪談時分享，有一次她到安徽省合肥市一家餐廳用餐，被安排到的一個包廂裡裝的冷氣並不是格力品牌，為此她當場詢問餐廳老闆，「你這是什麼情況？格力這麼好，你為什麼不用？」老闆解釋說，餐廳其他包廂的冷氣都是格力的，只有這個包廂例外。

儘管如此，董明珠仍堅持要求老闆換掉冷氣，並當場拿出商品頁面要求老闆立即下單購買格力冷氣。隔天早上9點，格力的安裝人員已經到場完成了安裝。

董明珠提到，另外還有一次她被經銷商邀請到一家飯店用餐，進去後發現飯店的空調並不是格力的，於是她立刻表示，「走人，不准吃。」經銷商當下一頭霧水，但董明珠強調，「你們看看牆上掛的是什麼，叫我在這吃飯？走！」要求經銷商必須安排在使用格力空調的飯店用餐。

對於董明珠的這些行為，有些人感到相當不解，認為身家百億元的她不應該為一萬多塊的冷氣斤斤計較，不過董明珠也解釋，「幾千億也是一萬一萬沉澱起來的」，展現了對企業經營的嚴謹態度。