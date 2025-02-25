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健康一把抓！花蓮慈院3／3起連5天20場講座免費分享

▲▼邀請15位中西醫學專家，規劃近20場淺顯易懂、免費的醫療講座。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

邀請15位中西醫學專家，規劃近20場淺顯易懂、免費的醫療講座。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

匯集醫學研究成果，展現醫療人文的2025年慈濟醫學年會，即將於3月3日起，連續五天於花蓮慈濟醫院展開第一波活動--「社區民眾健康系列講座」，隆重邀請15位中西醫學專家，規劃近20場淺顯易懂、免費的醫療講座。從3月3日週一至3月7日週五，每日二個時段，分別在中午12點20分至13點20分，還有傍晚6點30分至7點30分。地點位於花蓮慈濟醫院協力樓一樓協力講堂。

醫學研究的最終目的，就是為了解決民眾病痛困擾，守護社區健康。慈濟醫學年會的「社區民眾健康系列講座」，今年為花蓮鄉親規劃了四大主題，「生活困擾妙解方，助您提高生活品質」、「重大疾病預警，及早發現，即時治療」、「教您保健養生，活出健康、老來優雅」、「前瞻醫療新知，讓您掌握健康大未來」！

特邀主講群囊括：慈濟醫療法人副執行長泌尿科專家郭漢崇教授、花蓮慈院耳鼻喉科專家陳培榕副院長、心臟內科專家王志鴻副院長、眼科專家李原傑教授、外傷中心王健興主任，還有骨科、肝膽腸胃科與運動醫學專家等。除花蓮在地醫學專家之外，台中慈院預防醫學專家陳慶元主任、中醫家庭暨社區醫學科鄭宜哲主任；台北慈院急重症管理中心主任--胸腔內科吳燿光醫師等，也特地長途跋涉到花蓮共襄盛舉，為民眾帶來實用的醫學新知。

https://tcmfaa.tzuchi.com.tw/TCMF2025/index.php/component/sppagebuilder/page/4

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