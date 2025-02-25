台灣ICU病床人口比「世界第一」！醫曝關鍵主因：有背景也進不了

▲全台爆急診、加護病房床位荒。然而，大安婦幼醫院麻醉科主任陳冠廷指出，其實全台灣加護病床數的十萬人口比高居世界第一，會出現「沒病床」的現象，追根究柢是國內護理人員短缺所導致。（示意圖／翻攝unsplash）

文／CTWANT

近日全台爆出急診、加護病房床位荒消息。然而大安婦幼醫院麻醉科主任陳冠廷指出，其實全台灣加護病床數的十萬人口比為31，高居世界第一。會出現「沒病床」的現象，追根究柢是國內護理人員短缺所導致。另外也有資深護理師提出5大原因，包括健保可近性太高、護理人力不足、收床和轉床條件不明確、醫師治療時間延宕、住院組派床機制不明等。

陳冠廷醫師在個人臉書以「台灣加護病床不夠？太多？」為題發文，提到一位護理師在網路上呼籲民眾這段期間要照顧好身體，因為各大醫學中心的加護病房（ICU）都滿床，病患「有背景」也進不了，只能在未具備健全設備的普通病房接受ICU治療。

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中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜也說明，護理人力不足是長期以來問題，這1、2年更嚴峻。尤其新冠疫情之後，每年新進入臨床的新進護理人員數量直接砍半，從過去約5000人減為約2500人。紀淑靜還指出，台灣訓練出來的護理師素質好，造成國外爭相搶才，有些國外醫院甚至以5倍高薪搶人，台灣本地醫院根本搶不過。

陳冠廷針對以上2段近期消息表示，根據自己整理網路資料數據，在世界各國的每十萬人口的加護病床數量中，台灣以每10萬人有31張加護病床高居「世界第一」，超過德國、阿根廷、美國、韓國、日本等國。他以此提問：「現在沒有加護病床可用的原因是：A、台灣人民的身體狀況比較差？B、國內護理人員短缺，加護病房關床實際上沒有那麼多？C、國內外加護病房照顧的對象不一樣？D、請大家提供想法？」

底下有網友留言指出：「就算台灣是每10萬人口的加護病房數量全世界第一，但醫護人力不足也沒有用啊」、「護理人力不足，衛生局報備的床數，與實際開床數會有差距。」

還有多年工作經驗的專科護理師根據自身經驗提出5大原因：一、台灣健保可近性太高，導致無效醫療過多。二、護理人力不足，敝院關床數約全院ICU的1/3。三、收床、轉床條件不明確，躺了一堆不需要入住的病人。四、醫師治療時間延宕，導致ICU入住時間延長。五、敝院住院組派床機制不明？以致病人轉不出去。而這名護理師的分析也獲得陳冠廷稱讚：「妳說明的比衛福部長、次長更清楚！他們還在哈囉！」

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