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藍委提案志願役加薪2萬「二等兵領56k」　國防部也提加薪方案送政院

▲▼國防部發言人 孫立方 聯訪 女性義務役徵召 相關 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部發言人孫立方 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

國軍2024年軍隊編現比僅剩78.6%，低於一般作戰需求的85%，國防部為此研擬替志願役加薪。根據《知新聞》報導，藍委徐巧芯提案，將志願役加給提升2萬、現有戰鬥加給雙倍，同時將1年期義務役薪資比照最低薪資，按照芯版試算，二等兵最低薪資將從36,350大幅增加為56,350。對此，國防部發言人孫立方今（25日）受訪時表示，感謝委員關心官兵權益，有關於志願役加薪的調整方案，國防部已研議過後提交政院，對於委員目前提案狀況並不清楚。

今行政院長卓榮泰率各部會閣員赴立院施政報告，對於潛艦進度，孫立方會前接受聯訪時表示，經過向海軍的了解，整體執行狀況並沒有所謂電壓不穩定這些問題，整體潛艦的電池安裝執行的進度也是正常，整個測試過程中有一些附件有抽換的動作，這都是非常正常的狀況，目前海軍掌握的進度，在四月依照期程來執行下一個階段的測試，都是可以按照管制進度執行。

至於國防預算拚達GDP3%部分，孫立方表示，有關特別預算的編列，基本上考量幾個因素，敵情威脅、戰備急需、現貨市場供給狀況，考量所有相關因素後，國防部目前正在做細部的規劃，在完成了詳細的規劃後，國防部一定會把整體的規劃狀況向社會大眾詳細說明。

至於徐巧芯將提志願役加薪2萬，孫立方指出，對於委員關心官兵的權益、關心國防建設，國防部都表達感謝，有關於志願役加薪的調整方案，不管是志願役加給、戰鬥部隊加給或者是少部分特定職業專長加給的調整，國防部都做了研擬。

孫立方透露，目前方案也提報行政院，後續會依照行政院的指導來執行，對於委員目前提案的詳細狀況並不清楚。
 

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