林靜儀嘲諷急診醫挨轟在野轟要求撤換　卓榮泰：要謹言慎行

▲立法院長卓榮泰於總質詢前受訪。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

醫院急診雍塞狀況嚴重，讓基層醫師大喊吃不消，台灣急診醫學會示警，若問題持續，將引發急診醫護人員大規模離職；沒想到，日前有急診醫師關心急診壅塞問題，結果衛福部次長林靜儀卻嗆對方「小腦袋」，即便已道歉，但仍引發討論。對此，行政院長卓榮泰今（25日）赴立法院進行施政告時說，他要求所有部會首長，一定要以國家為念、以人民為念，要謹言慎行。

民眾黨立委陳昭姿昨（24日）在臉書指出，有一位急診醫師在社群媒體發文，尋求關心急診科面臨的崩潰與壅塞問題，結果衛福部次長林靜儀竟以嘲諷的語氣回應「呵呵，所以你的小腦袋裡，政府按一下鈕，事情就會完全改變了嗎？」讓該醫師無奈之下決定離職。此發言也引來在野黨抨擊，要求撤換林。

卓榮泰說，跟大家報告，過去2個禮拜以來，行政院跟衛福部有多次聯繫，始終要求衛福部針對目前在各大醫院急診一床難求、讓民眾等待多時的現象，務必要即時分析改善，讓民眾能夠安心。

「這2個禮拜以來開了無數次的檢討，也不是只有昨天。」卓榮泰直言，感受到整個衛福部的同仁都有焦慮的現象，「但無論無何都應該謹言慎行」。

卓榮泰說，林靜儀次長也對外表示會檢討她自己的言行，而他也要求所有的同仁跟部會首長，一定要以國家為念、以人民為念，要謹言慎行、對人民負責，也要對國會負責。