曹興誠控「潑糞黑手」是中共國安部　徐巧芯酸：我請國安局調查

記者鄭佩玟／台北報導

聯電創辦人曹興誠大陸小三風波擴大，從起初堅稱，「AI如此發達的時代，什麼圖片都可造假」，到最後發現火燒不止，承認女方是「以前交往的中國女朋友」，今（24日）又嗆媒體人謝寒冰潑糞幕後黑手是中共國安部，是駭客入侵。國民黨徐巧芯狠酸，「只能選一吧個，大哥，有這樣包牌的嗎？」且如果曹興誠已經被「駭客入侵」，那擔任「全民社會韌性委員會」的相關資料是否也一併被竊取？之後立法院開議，她會請國安局調查此事。

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者鄭佩玟攝）

曹興誠今日發文直指謝寒冰潑糞的幕後黑手，就是中共國安部，有位美國友人私下告訴他，目前所遭受的潑糞抹黑事件，應是出自中共國安部的策劃。因為近年來世界各地都有發現，中共國安部一再以收買打手和抹黑抹黃等手法操控各國政經學界，甚至還介入一些國家的總統選舉。

徐巧芯質疑，曹興誠是覺得沒有證據，聽一個不知名的「美國有人說」，寫一大堆想像文就可以「洗滌人心」嗎？「美國友人」是誰？他是如何知道您被中共攻擊的？曹興誠有沒有詢問他還有多少人被中共攻擊？如果沒有，曹興誠擔任全社會韌性防衛委員會的顧問是否失職了？再來，曹興誠這次說法又改成「駭客入侵」，到底是要幾個版本？AI到合成，又稱確實有中國女友，今天又說是駭客入侵，只能選一吧大哥！有這樣包牌的嗎？

徐巧芯強調，駭客入侵拿到照片，還要另外搞AI變造的邏輯是什麼啊？所以照片是真的，曹興誠還要告一億嗎？全台都在等大場面！再來，如果曹興誠已經被「駭客入侵」，擔任「全民社會韌性委員會」的相關資料是否也一併被竊取？那這就是非常非常大的國安問題，國安單位必須介入調查，了解您到底有多少把柄在中共手上！太嚴重了！

徐巧芯說，之後立法院開議，她會請國安局調查此事，看看是謝寒冰被反滲透法被起訴、政府的相關資料已藉曹興誠「顧問」由駭客入中共手中，還是曹興誠通篇唬爛，「噢對了，要說別人是共產黨員，請直接指出名字，不然真的很沒Guts，畢竟影射的殺傷力最大。」