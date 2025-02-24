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再嗆「謝寒冰的幕後黑手就是中共」　曹興誠宣布懸賞1千萬找線索

▲▼全台罷免團體於2/10由曹興誠董事長陪同赴中央選舉委員會遞送罷免選區立委提議連署書，第二波連署書四點已送達中選會。（圖／記者湯興漢攝）

▲罷免藍委領銜人曹興誠。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

近日媒體人謝寒冰爆料聯電創辦人、罷免藍委領銜人曹興誠「小三合照」，起初曹興誠揚言提告，更聲稱照片為AI合成，但 21日卻改口是曾經的「大陸女友」。對此，曹興誠今（24日）再度表示，謝寒冰的幕後黑手，是中共國安部，其中部分照片顯然經過合成，這也是常用技倆，會選擇此時下手，當然是因為自己挺身而出，擔任「大罷免」義工，自己鄭重宣布，凡有人能提供中共國安部陰謀活動線索，破獲在台組織及領導幹部者，自己願意提供一千萬獎金。

曹興誠表示，上週自己贊助三千萬台幣，在台北舉辦了一場盛大的哈利法克斯（Halifax )國際安全論壇研討會，包括美、加多位前議員、防長、大使在內的多國政、軍、學界人士齊聚一堂，討論如何加強民主國家的合作，共同抵抗專制政權的威脅。

曹興誠指出，會後一位美國友人私下告訴他，目前所遭受的撥糞抹黑事件，應是出自中共國安部的策劃。因為近年來世界各地都有發現：中共國安部一再以收買打手和抹黑抹黃等手法操控各國政經學界，甚至還介入一些國家的總統選舉。

曹興誠指出，中共國安部現任部長是陳一新，為王滬寧的副手，國安部的前進基地就設在香港，經常以港人、港商的名義來台從事灰色地帶的匪諜活動。

曹興誠提到，去年4月27日，傅崐萁率領16名國民黨立委去北京朝拜的，就是王滬寧，最近傅崐萁又偷偷去了一趟香港，這都不是偶然的活動。

曹興誠再指，根據2024年12月11日美國華爾街日報報導，陳一新執掌大陸國安部以來，中國間諜活動已膨脹到讓西方官員形容為「令人生畏」，該部被指可能操縱了對美國的大規模網絡攻擊，美國官員認為中國安部可能跟名為「鹽颱風」(Salt Typhoon）的駭客組織攻擊行動有關，其惡名之昭彰，早已不是新聞。

「事實上，謝寒冰一開始就承認資料是人家給的」。曹興誠說，這些來自中共國的資料，只有中國國安部才有管道與權力去取得，其中部分照片顯然經過合成變造，這也是國安部常用的技倆，資料最後能夠傳遞到台灣的謝寒冰手上，應該經過了一番複雜的組織運作。

曹興誠再說，中國國安部會選擇此時此刻對他下手，當然是因為自己挺身而出，擔任「大罷免」的義工，大罷免會摧毀藍白立委的「木馬屠城」計劃，讓中共「不戰而屈台」的美夢成空。

曹興誠認為，國安部指揮在台灣的中共地下黨員，刻意操作「八卦」議題，好讓「大罷免」淪為「大八卦」，以轉移大家的注意力，不要去注意「傅崐萁們」種種通敵叛國的行為。

曹興誠直言，謝寒冰的潑糞計劃並沒有收到中共預期的效果，因為他們低估了台灣人的智商，現在他們又發動其他地下黨員包括那位秀逗的翁曉玲，捏造事實，製作謊言，想以張忠謀先生甚至用已經逝世的沈君山校長，來破壞他的名譽。

曹興誠強調，為了破除中共國安部的陰謀，自己在這裡鄭重宣布，凡有人能向刑事局或調查局提供中共國安部在台陰謀活動線索，因而破獲中共國安部在台組織及領導幹部者，自己願意提供一千萬新台幣的獎金。

最後，曹興誠說，至於那些配合中共國安部的中共地下黨員，請不要太囂張，凡走過必有痕跡，這些人製造謊話、抹黑抹黃，將來一定會付出代價。

▼媒體人謝寒冰再爆多張曹興誠與小三合照。（圖／翻攝自YouTube／謝寒冰）

▲▼媒體人謝寒冰再爆多張曹興誠與小三合照。（圖／翻攝自YouTube／謝寒冰）

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