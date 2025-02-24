再嗆「謝寒冰的幕後黑手就是中共」　曹興誠宣布懸賞1千萬找線索

▲罷免藍委領銜人曹興誠。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

近日媒體人謝寒冰爆料聯電創辦人、罷免藍委領銜人曹興誠「小三合照」，起初曹興誠揚言提告，更聲稱照片為AI合成，但 21日卻改口是曾經的「大陸女友」。對此，曹興誠今（24日）再度表示，謝寒冰的幕後黑手，是中共國安部，其中部分照片顯然經過合成，這也是常用技倆，會選擇此時下手，當然是因為自己挺身而出，擔任「大罷免」義工，自己鄭重宣布，凡有人能提供中共國安部陰謀活動線索，破獲在台組織及領導幹部者，自己願意提供一千萬獎金。

曹興誠表示，上週自己贊助三千萬台幣，在台北舉辦了一場盛大的哈利法克斯（Halifax )國際安全論壇研討會，包括美、加多位前議員、防長、大使在內的多國政、軍、學界人士齊聚一堂，討論如何加強民主國家的合作，共同抵抗專制政權的威脅。

曹興誠指出，會後一位美國友人私下告訴他，目前所遭受的撥糞抹黑事件，應是出自中共國安部的策劃。因為近年來世界各地都有發現：中共國安部一再以收買打手和抹黑抹黃等手法操控各國政經學界，甚至還介入一些國家的總統選舉。

曹興誠指出，中共國安部現任部長是陳一新，為王滬寧的副手，國安部的前進基地就設在香港，經常以港人、港商的名義來台從事灰色地帶的匪諜活動。

曹興誠提到，去年4月27日，傅崐萁率領16名國民黨立委去北京朝拜的，就是王滬寧，最近傅崐萁又偷偷去了一趟香港，這都不是偶然的活動。

曹興誠再指，根據2024年12月11日美國華爾街日報報導，陳一新執掌大陸國安部以來，中國間諜活動已膨脹到讓西方官員形容為「令人生畏」，該部被指可能操縱了對美國的大規模網絡攻擊，美國官員認為中國安部可能跟名為「鹽颱風」(Salt Typhoon）的駭客組織攻擊行動有關，其惡名之昭彰，早已不是新聞。

「事實上，謝寒冰一開始就承認資料是人家給的」。曹興誠說，這些來自中共國的資料，只有中國國安部才有管道與權力去取得，其中部分照片顯然經過合成變造，這也是國安部常用的技倆，資料最後能夠傳遞到台灣的謝寒冰手上，應該經過了一番複雜的組織運作。

曹興誠再說，中國國安部會選擇此時此刻對他下手，當然是因為自己挺身而出，擔任「大罷免」的義工，大罷免會摧毀藍白立委的「木馬屠城」計劃，讓中共「不戰而屈台」的美夢成空。

曹興誠認為，國安部指揮在台灣的中共地下黨員，刻意操作「八卦」議題，好讓「大罷免」淪為「大八卦」，以轉移大家的注意力，不要去注意「傅崐萁們」種種通敵叛國的行為。

曹興誠直言，謝寒冰的潑糞計劃並沒有收到中共預期的效果，因為他們低估了台灣人的智商，現在他們又發動其他地下黨員包括那位秀逗的翁曉玲，捏造事實，製作謊言，想以張忠謀先生甚至用已經逝世的沈君山校長，來破壞他的名譽。

曹興誠強調，為了破除中共國安部的陰謀，自己在這裡鄭重宣布，凡有人能向刑事局或調查局提供中共國安部在台陰謀活動線索，因而破獲中共國安部在台組織及領導幹部者，自己願意提供一千萬新台幣的獎金。

最後，曹興誠說，至於那些配合中共國安部的中共地下黨員，請不要太囂張，凡走過必有痕跡，這些人製造謊話、抹黑抹黃，將來一定會付出代價。

▼媒體人謝寒冰再爆多張曹興誠與小三合照。（圖／翻攝自YouTube／謝寒冰）