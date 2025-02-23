讚曹興誠「教科書的危機管理」　矢板明夫點3指標：半年後再看誰贏了

▲前聯電榮譽董事長曹興誠。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

近日媒體人謝寒冰爆料聯電創辦人、罷免藍委領銜人曹興誠「小三合照」，起初曹興誠揚言提告，更聲稱照片為AI合成，但 21日卻改口是曾經的「大陸女友」。對此，日本資深媒體人矢板明夫22日列出3個觀察指標，他直言，曹興誠成功化被動為主動，堪稱是「教科書級的危機管理」，而謝寒冰沒什麼戰略，拓展空間有限，曹董勝出可能性大，半年後再看到底是誰贏了。

矢板明夫表示，這幾天全台灣最關心的事情之一，就是前聯電董事長曹興誠和媒體人謝寒冰的論戰。自己看到在藍營媒體上，前立委郭正亮評論說「曹興誠失分太多，危機管理是零分」，覺得十分詫異。

矢板明夫認為，因為在他看來，曹興誠董事長在自己的「隱私照」被曝光之後，一連串反應，顯然是和法律專家商量過後才出手的。先偵查火力、再誘敵深入，然後才是奮力反擊。發表的三次聲明，每個字都經過仔細推敲，成功地化被動為主動，堪稱是「教科書級的危機管理」。

矢板明夫指出，相反，謝寒冰的出招則看似沒有什麼戰略，謝寒冰想打的是輿論戰，但採取了「曹董可能是中共同路人」這一侮辱全台灣人智商的論述，拓展空間有限，但曹董打的則是法律戰，現在龐大的律師團已經各就各位，這一局、曹董勝出的可能性大。

▼媒體人謝寒冰再爆多張曹興誠與小三合照。（圖／翻攝自YouTube／謝寒冰）

接著，矢板明夫分析，當然，他知道一定有很多人不同意這個說法，認為謝寒冰已經把曹董逼到牆角、勝利在望了，現在討論也不會出什麼結果，不妨，大家設幾個衡量這件事的觀測點。半年後再看一看，雙方到底是誰贏了。

矢板明夫說，大家先看看，對雙方來說，各自最想要的結果是什麼？對謝寒冰來說有兩個。第一個，是曹董身敗名裂，從此喪失在台灣政治圈內的話語權、第二個，是曹董主導的這次大罷免行動，因此受到致命影響而走向失敗。

矢板明夫再說，曹董想要的結果，也有兩個。第一個，是罷免運動藉這次事件持續被熱炒、提高投票率，盡量多罷免幾個藍營立委、第二個，是把惡意攻擊的謝寒冰送進監獄，或者至少也要付出高額罰款。

矢板明夫強調，那麼，大家觀察的指標就有三個。第一，曹董的聲望沒有受到影響，能夠站在罷免運動的最前線一直走到最後、第二，謝寒冰有罪，被抓去坐牢或者支付賠償金、第三，罷免運動的聲勢不受影響，有三名以上的藍營立委被罷免掉。

最後，矢板明夫提到，如果符合以上三條，就是曹董三比零勝。反之，則是謝寒冰三比零勝。大家認為最終的比分會是幾比幾呢？

▼政治評論員矢板明夫。（圖／《豈有此呂》）