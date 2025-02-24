超噁男警闖女警家偷生理褲！一句「妳昨天很晚睡」有夠毛

▲台中豐原分局一名洪姓員警偷取同事女警生理褲，判決近日出爐。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市豐原警分局一名洪姓男警愛慕同所女警，趁女警外出巡邏時，偷偷拿走女警租屋處鑰匙，闖入她家偷取一件生理褲，時隔約2周，又再度想進入女警家，才被房東抓包。不只如此，女警回憶洪曾說「妳昨天很晚睡」，被洪盯著租屋處電燈有無亮著。洪被依竊盜罪判7月徒刑，另犯侵入住宅拘役30日。

2022年4月27日凌晨2時許，洪員趁女警外出巡邏，見派出所無人，無故取走女警抽屜內的私人鑰匙，騎乘機車到女警家後，進入房間取走一件生理褲，10分鐘後逃離。

同年5月12日，洪知悉女警返回老家，又在當天1時許進入該棟房屋，結果發現2樓有人後，在1樓的廚房內徘徊，心想「不能這樣做，如果被發現後果會很嚴重」，結果下樓的房東抓包，質問洪為何進入？洪還辯稱是要找3樓房客，經房東與女警調閱監視器回溯，才發現原來生理褲是遭洪竊走。

女警回憶，5月初曾清點私人物品，發現衣櫃內一件生理褲不見，當時還有在IG發文說「內褲不見了！但外人進不來，晒衣場也沒有監視器」，且因同事都知道住家在哪，從馬路就可以看見房間，洪曾經過查看，向女警說「昨天很晚睡」。

洪姓員警雖坦承竊走女警鑰匙，但否認有侵入住宅竊盜，還說「我沒有拿她的生理褲。」

台中地院審酌，洪第一次進入該棟房屋2樓停留長達8分鐘，若非進入房屋竊取物品，豈有可能在公共空間徘徊，增加被其他房客發現之風險，洪否認偷竊，顯見是畏罪卸責之詞。

法院認為，洪僅因為愛慕女警，趁機取用女性貼身衣物，對女警造成莫大心理陰影，犯案後甚至將犯行合理化。全案依侵入住宅竊盜罪判7月徒刑，侵入住宅罪處拘役30日，如易科罰金換算為3萬元。