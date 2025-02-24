獨／五億高中生告別式日期確定　冰封666天...母一原因決定火化

▲賴家決定於28日為賴小弟舉行別式。（圖／記者許權毅攝）



記者白珈陽、許權毅／台中報導

台中市震驚社會的賴姓「五億高中生」墜亡案，賴母為釐清本案是否有他殺嫌疑，自費將賴小弟遺體從2023年5月冰存至今，據悉，隨著地政士之子夏朝源判刑入獄，加上賴母與律師團針對殺人罪部分，從檢方偵查、再議、發回續查等階段，共遞出26份狀紙，並於去年底對遺體二驗完畢，雖相驗結果尚不能對外發布，但賴母不願繼續辛苦愛子，決定於28日、冰存的第666天，為賴小弟舉行告別式，並將遺體火化。

本案發生在2023年5月4日，剛滿18歲的賴小弟與代書助理夏朝源同性結婚，婚後僅1個多小時就墜樓身亡，當時台中地檢署進行解剖釐清死因後，就將賴小弟遺體發還家屬，並於同年6月間將夏男的殺人罪部分以不起訴處分。但賴母認為疑有他殺嫌疑，聲請再議，由台中高分檢發回續查，賴母也因此將兒子的遺體繼續冰存，以利後續調查。

雖殺人罪嫌部分仍在調查，但檢方一開始也針對假結婚部分，依偽造文書罪嫌起訴夏男，案經法院判決，一審將夏判刑1年6月，二審維持一審見解，駁回夏男上訴，偽造文書罪部分判決確定，夏男也於今年2月3日入監執行，夏男在前往台中地檢署報到時，還在媒體鏡頭前比了「YA」手勢。

▲夏男在前往台中地檢署報到入監時，還在媒體鏡頭前比了「YA」手勢。（圖／資料照／記者許權毅攝）



據了解，賴母為了解愛子確切死因，與律師團於偵查階段就針對殺人罪嫌部分，向檢方發出7份狀紙；經台中地檢署不起訴處分，律師團聲請再議，此階段則有6份狀紙，台中高分院發回台中地檢署續查；在續行偵查階段，律師團繼續就賴小弟死因提出疑點、申請證據調查，發出12份狀紙，並於今年元月遞了最後1份狀紙，從偵查、再議、續查3個階段，總共遞出26份狀紙。

本案在殺人罪嫌部分，經上述提到的發回續查，尚未偵結，不過經了解，去年底賴小弟的遺體已經完成第二次相驗，其結果相關單位仍然保密，但隨著夏男的入獄，賴家人認為案件已告一段落，繼續辛苦賴小弟意義有限，決定讓賴小弟入土為安，訂於本月28日為賴小弟舉行告別式。