小川普稱「集中精力對付中國」　陸：堅定維護主權安全

▲川普長子小川普（Donald Trump Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳冠宇／綜合報導

美國總統川普的長子小川普（Donald Trump Jr.）近日表示，「現在必須集中精力對付中國」。對此，大陸外交部並未進行嚴詞批評，僅表示願意與美國對話協商，同時堅定維護自身的主權安全和發展利益。

《南華早報》報導，為力挺五角大樓「三號人物」的提名人柯伯吉（Elbridge Colby），小川普週二發文，盛讚柯伯吉為「美國優先」政策最忠誠的擁護者之一。

柯伯吉去年被川普提名為負責政策事務的美國國防部副部長。小川普在保守派政治新聞網站「人事」（Human Events）發表文章稱，柯伯吉是一名「現實主義者」，已經深刻認識到與其他國家相比，「中國獨一無二的強大」。

在談到柯伯吉的對中政策時，小川普說，「柯伯吉認為，由於拜登的漠視和浪費，美國的軍事力量已經消耗殆盡，現在必須集中精力對付中國」。

但與此同時，小川普也說，「他（柯伯吉）支持我的父親以開放的態度與中方進行談判，避免不必要地戳到龍的眼睛（激怒對方）（avoiding poking the dragon in the eye）」。

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／翻攝自澎湃新聞）

對於小川普的言論，大陸外交部發言人郭嘉昆19日主持例行記者會時進行回應。

郭嘉昆強調，關於中美關係，中方的立場是一貫的、明確的，「我們願意本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，同美方通過對話協商解決各自的關切，同時堅定維護自身的主權安全和發展利益」。

郭嘉昆呼籲，「我們希望美方同中方相向而行，共同落實好兩國元首達成的重要共識，推動中美關係穩定、健康可持續的發展」。