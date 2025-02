小川普稱「集中精力對付中國」　陸：堅定維護主權安全

▲川普長子小川普(Donald Trump Jr.)。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳冠宇/綜合報導

美國總統川普的長子小川普(Donald Trump Jr.)近日表示,「現在必須集中精力對付中國」。對此,大陸外交部並未進行嚴詞批評,僅表示願意與美國對話協商,同時堅定維護自身的主權安全和發展利益。

《南華早報》報導,為力挺五角大樓「三號人物」的提名人柯伯吉(Elbridge Colby),小川普週二發文,盛讚柯伯吉為「美國優先」政策最忠誠的擁護者之一。

柯伯吉去年被川普提名為負責政策事務的美國國防部副部長。小川普在保守派政治新聞網站「人事」(Human Events)發表文章稱,柯伯吉是一名「現實主義者」,已經深刻認識到與其他國家相比,「中國獨一無二的強大」。

在談到柯伯吉的對中政策時,小川普說,「柯伯吉認為,由於拜登的漠視和浪費,美國的軍事力量已經消耗殆盡,現在必須集中精力對付中國」。

但與此同時,小川普也說,「他(柯伯吉)支持我的父親以開放的態度與中方進行談判,避免不必要地戳到龍的眼睛(激怒對方)(avoiding poking the dragon in the eye)」。

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。(圖/翻攝自澎湃新聞)

對於小川普的言論,大陸外交部發言人郭嘉昆19日主持例行記者會時進行回應。

郭嘉昆強調,關於中美關係,中方的立場是一貫的、明確的,「我們願意本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則,同美方通過對話協商解決各自的關切,同時堅定維護自身的主權安全和發展利益」。

郭嘉昆呼籲,「我們希望美方同中方相向而行,共同落實好兩國元首達成的重要共識,推動中美關係穩定、健康可持續的發展」。