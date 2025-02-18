派維和部隊去烏克蘭？　陸外交部：不評論假設性問題

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

美國和俄羅斯今（18）日將在沙烏地阿拉伯首都利雅得舉行會談，大陸外交部對此表態稱，樂見一切致力於和平的努力，但也強調所有當事方都能參與到和談進程中。此外，對於大陸是否考慮向烏克蘭派遣維和部隊，大陸並未正面回應，僅稱不評論假設性問題。

對於美俄會談，烏克蘭總統澤倫斯基表示，由於未受到邀請，烏克蘭不會參加該談判，也不會承認任何談判方達成的協議。與此同時，歐洲多國領導人也在法國首都巴黎舉行緊急會議，商討烏克蘭局勢。

大陸外交部發言人郭嘉昆今日於例行記者會上表示，關於烏克蘭危機，中方始終認為對話談判是解決危機的唯一可行出路，始終堅持勸和促談。

郭嘉昆強調，「我們樂見一切致力於和平的努力，包括美俄達成的和談共識。同時我們期待，所有當事方和利益攸關方都能適時參與到和談進程中。」

美國總統川普曾說，美國要求烏克蘭提供巨額礦產資源作為美國援助烏克蘭的回報。烏克蘭方面已經表示拒絕美國的要求，並表示這不符合烏克蘭的安全利益。

對此，郭嘉昆僅稱，中方希望有關各方共同發揮建設性的作用，為推動政治解決危機，實現和平積累條件。

另外，《經濟學人》此前報導，美國官員提議，在烏克蘭停火的情況下，派遣外國維和部隊，其中包括中國和巴西等非歐洲國家的軍事人員。媒體詢問，中國是否考慮向烏克蘭派遣維和部隊？

郭嘉昆回應稱，「我們對假設性的問題不作評論，中方在烏克蘭危機問題上的立場一貫是公正的，我們已經在多個場合重申過中方的上述立場」。