林毅夫談陸40年經濟改革發展　用台語感謝台商：還有台灣的功勞　

▲ 大陸前央行行長、知名經濟學家林毅夫、 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

全國台企聯今（24）日在北京舉行第一期台企聯大講堂，邀請演講嘉賓大陸前央行行長、知名經濟學家林毅夫專題演講，聚焦大陸百年未有之大變局經濟發與國際情勢變化。林毅夫談及美國對中國大陸競爭只會持續，他也認為美國十分務實，一但發現無法卡大陸脖子就會轉向合作。另外，談及過去40年改革開放經濟發展，他特地用台語感謝台商，「不只我們還有台灣的功勞」。

「第一期台企聯大講堂」今24日在北京舉行，大陸出席家拼有大陸全國政協常委、前央行行長、知名經濟學家林毅夫，大陸國台辦副主任潘賢掌、國台辦經濟局長彭慶恩、北京市台辦主任霍光峰、全國台企聯常務副會長兼秘書長張世宏；台灣方面出席依序是全國台企聯會長李政宏、全國台企聯榮譽會長丁鯤華、全國台企聯秘書長兼發言人孫德聰、台灣商業總會主席賴正鎰等代表。

林毅夫演講時，以宏觀的視角談大陸經濟發展，首先引述大陸國家主席習近平曾說「百年未有之大變局」，不只風高浪起，還有驚濤駭浪的現各種挑戰。從19世紀末一直到20世紀，100多年期間，美國不管是哪方面領域都是世界主宰力量，也是最大世界經濟體。

林毅夫說，自從40年前改革開放開始，隨著大陸經濟快速發展的成果，GDP快速提升，「大陸從一個貧窮落後國家變成世界第二大經濟體，按照市場匯率計算的世界第二大經濟體，按照購買力評價計算的最大經濟體，有八億多人擺脫絕對貧困，對世界減貧做出巨大的貢獻。」

「我是第一位來自於發展中國家首席經濟學家，世界銀行的首席經濟學家，在我前面8人基本上都是歐美著名大學的經濟學家。」林毅夫說。

他進一步指出，世界銀行首席經濟學家過去有美國財政部長，或是世界頂級大學大師級的經濟學家，為何自己來自於大陸發展中的大學教授，（2008到2012年）可以擔任世界銀行首席經濟學家兼高級副行長，因為這些銀行發現發顯大陸讓世界貧困人口減少，這樣經驗值得世界銀行的借鑒。

林毅夫演講到一半，不忘感謝台商在大陸改革開放的付出，他特地用台語說，「不只是我們的功勞，還有台灣（台商）的功勞。」語畢，台下一片歡笑，伴隨熱烈掌聲。

接著，林毅夫繼續說大陸經濟變化開始超過美國。「以2014年後按照購買力評價計算，大陸經濟規模開始超過，這是從1875年以來第一次，150年來第一次，中國的經濟力量提升，國際影響力提升，美國開始失落。」

談係中美貿易戰競爭，林毅夫也直言，美國從中得益，很難說得到的好處比大陸多，因為兩國體量相當，美國老百姓要是沒有從大陸的出口的產品，物價會高很多，包括美國打壓高科技產業，這是十分矛盾需求，高科技產業必須不斷研發投入才能夠保持技術的領先以及利潤。

林毅夫說，「中國的市場力量巨大可以不斷投入，要是沒有中國市場可能沒有不盈利，美國的作法看似讓中國大陸的市場面臨生死攸關，實際上對美國高科技產業也一樣，如果大陸高科技業沒有不斷研發，經濟就會停滯。」

談及川普上台，中美貿易戰發展。林毅夫也強調，「美國是一個極端務實的國家，當他卡不了你的脖子，就會跟你和平相處。」因此，中美關係處理得好，就能讓全世界穩定發展提供一個安定環境。

另外，林毅夫也指出，大陸經濟增長速度即使放緩但還是有貢獻，更何況全世界經濟都放緩，更多是世界局勢影響，「到2049年，中國人均GDP應該可以達到美國的50%甚至更高。」