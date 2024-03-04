「台灣省人大代表」陳雲英談金門翻船：兩岸議題被操作到扭曲人性

▲大陸全國人大「台灣省代表」陳雲英。（圖／翻攝中國台灣網，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國人大「台灣省代表」陳雲英是知名經濟學家林毅夫的妻子，她也是「台灣省代表團」13人中的一員。陳雲英在會前接受媒體訪問時透露，最專注台灣青年工作方面，她也批評，「台灣同胞因島內的抹黑教育，與大陸同胞產生疏離感及陌生感，作為橋梁，要聽取他們的呼聲，反映他們的訴求。」

《中國台灣網》報導，3月3日上午，十四屆全國人大台灣省代表陳雲英走進位於代表團駐地的新聞中心採訪室接受媒體聯訪時，與在場記者親切地打著招呼。這是陳雲英履職全國人大代表的第二十二年，厚厚的履職日誌、筆記本電腦，還有全國人大給每位代表配備的平板電腦，鋪滿了採訪室的桌面。

陳雲英表示，要鼓勵更多島內「首來族」來祖國大陸，當他們踏上這片土地時，一定要和他們說一句，「歡迎你們回家！」她還呼籲，「希望國家強大的過程，也是青年人才人人成才的時代，台灣青年要把祖國大陸作為成才搖籃，兩岸一起攜手實現民族復興夢。」

對於金門發生的翻船意外，陳雲英認為，兩岸議題被操作到扭曲人性，既然撞船致人遇難，就要道歉、賠償、處置肇事者，「解鈴還須繫鈴人，不希望看到家鄉台灣變成沒有法治的地方。」

陳雲英強調，「九二共識」是兩岸政治基礎，只要承認「九二共識」，台灣任何政黨與大陸溝通對話的大門都是敞開的，「呼籲民進黨和賴清德，別把所謂台獨黨綱當成緊箍咒。」