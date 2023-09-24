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中國將步日本泡沫經濟後塵？林毅夫：只要產業有升級空間就不會

▲▼世界銀行前高級副行長兼首席經濟學家、北京大學新結構經濟學研究院院長、北京大學南南合作與發展學院院長、北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫。（圖／CFP）

▲北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸近期經濟表現低迷，有專家擔憂可能步上日本泡沫經濟的覆轍。對此，北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫表示，中國與日本當年的情況不同，只要產業有升級空間，就不會重蹈日本覆徹，「日本的問題不是企業和銀行的負債很高，而是技術沒有創新，產業沒有增值，這是因為美國的政治打壓。」

野村綜合研究所首席經濟學家辜朝明今年6月在一場演講中提到，中國正進入「資產負債表衰退」，面臨著「日本化」的傾象與風險。

林毅夫並不認同辜朝明的觀點，他指出，日本的問題不是企業和銀行的負債很高，而是技術沒有不斷創新，產業沒有不斷增值，而這是因為美國的政治打壓。

▲▼經濟學者認為日本變得比南韓更加貧窮，很大原因在於日圓持續弱勢、貶值。（圖／CFP）

林毅夫認為，日本經濟衰退的主要原因，在於美國通過《廣場協議》等一系列手段對日本半導體產業的打擊，「1985年美國強迫日本簽訂了《廣場協議》，後又簽署《日美半導體協議》，日本被迫開放半導體技術專利，原本佔全球一半的日本半導體產業優勢漸失。」

林毅夫提到，美國的打壓導致日本產業出現空心化，失去通過優勢產業升級提升生產力水平的機會，無法帶動經濟與收入增長，從而才導致企業和居民「資不抵債」，出現了資產負債表衰退。

林毅夫說，日本半導體產業外移，加上受新自由主義經濟思想的影響，日本政府不再積極制定產業政策，最終導致日本經濟長期低迷，「八十年代以後，日本有什麼國際領先的新技術嗎？看不到的，只有汽車產業還在。」

▲大陸國家經濟技術開發區,山東膠州經開區,武漢經開區,鄭州經開區。（圖／CFP）

林毅夫強調，中國跟當時的日本不一樣，「中國仍在追趕階段，隨著產業升級可以帶來生產力水平的提高。而且中國發展先進產業還有『彎道超車』的機會，並且已經湧現出了華為等一系列先進製造企業。」

林毅夫還說，中國有著人才眾多、國內市場廣大和硬件配套完善的三大優勢，「只要我們生產力水平不斷提高，收入水平就會不斷提高，負債就不是問題，也就不會出現日本這種資產負債表的威脅性問題。」

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