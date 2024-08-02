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林毅夫：中國不會重蹈日本30年經濟蕭條

▲▼世界銀行前高級副行長兼首席經濟學家、北京大學新結構經濟學研究院院長、北京大學南南合作與發展學院院長、北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫。（圖／CFP）

▲北京大學經濟學教授、前世界銀行首席經濟學家林毅夫。（圖／CFP，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸經濟近期面臨多重挑戰，北京大學經濟學教授、前世界銀行首席經濟學家林毅夫接受香港《南華早報》採訪時表示，日本因為聽信了美國，才經歷30多年的經濟蕭條，產業發展停滯不前，「中國不會重蹈日本的覆轍，中國會繼續向前發展。」

林毅夫在採訪中指出，實際上，發達國家的技術創新也會在沒有產業政策的情況下停滯不前，而發展中國家被告知「不能將產業政策用於支持基礎研究之外的任何事情」，其實是被洗腦了。

▲江蘇一間工廠正在生產5G光學元件。（圖／CFP）

林毅夫提到，發展中國家的知識分子不應該簡單聽信發達國家所聲稱的「能做什麼或不能做什麼」，而是應當總結自身經驗，提出新的理論，做任何自己認為正確的事。

林毅夫以曾經日本經濟被美國壓制的往事舉例指出，正是由於聽信了美國，才導致了日本三十多年來經濟蕭條、產業發展停滯不前，「中國不會重蹈日本的覆轍，中國會繼續向前發展。」

林毅夫強調，經濟發展需要不斷的技術創新和產業升級，而技術創新和產業升級又需要研發，在創新的過程中，不可避免地會出現很多「市場失靈」，由於科研成果屬於公共產品，不能產生高額利潤，如果政府不支持，企業可能不願意投資，「如果政府不為新發明提供專利保護，企業也不會願意開發新技術，因為別人很容易抄襲。」

▲勞動力,工廠,車間,勞工。（圖／CFP）

「政府可以撬動的資源是有限的，所以政府應該把有限的資源配置給具有比較優勢的產業，這種行為就是產業政策。」林毅夫說，儘管產業政策一直被認為是錯誤的，但人們沒有看到任何一個發達國家能夠在沒有產業政策的情況下保持其在世界上的領先地位。

林毅夫還說，「如果政府不支持基礎研究，技術創新就會停滯不前，這本質上是產業政策，儘管他們不承認這一點。」

林毅夫提到，曾經大家都認為日本的經濟會超過美國，而當簽署《廣場協議》後，美國聲稱「產業政策是錯誤的」，許多國家聽信，日本也最終被誤導，「但中國不會被誤導。」

林毅夫進一步指出，「想想看，上世紀八十年代以後，日本發明瞭哪些世界領先的產業？日本的經濟發展停滯不前，是因為它放棄了產業政策來孵化新的產業，但中國不會這樣做，所以中國會繼續發展。」

▲勞動力,工廠,車間,勞工。（圖／CFP）

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