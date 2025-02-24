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詐騙被害人陸續獲救⋯回國常遭「二度傷害」！婦援會呼籲勿歧視

▲▼緬甸東部、位處泰緬邊境的妙瓦底，當地存在電信詐騙園區。（圖／達志影像／美聯社）

▲緬甸東部、位處泰緬邊境的妙瓦底，當地存在電信詐騙園區。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育綾／台北報導

近年詐騙猖獗，不少被害人遭到人口販運，被誘騙到緬甸等國家，再被販賣給詐騙公司強迫工作，甚至面臨暴力、性侵、強摘器官、肢體及精神虐待等。婦女救援基金會發現，很多被害人返國後，身心創傷難以復元，又受到不少網路言論批判而二度傷害，婦援會聲明，民眾勿歧視、責難被害人，也呼籲政府應積極救援。

婦援會根據服務被害人與家屬的實務經驗表示，許多被害人遭受到各種暴力對待後，為了生命安全，不是被迫加入從事不法工作，就是想辦法逃跑、被囚禁、轉賣、求助家屬籌措贖金等。有人冒著生命危險嘗試各種方式求救，但也有被害人不敢也無法求助。

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婦援會表示，近期由於獲救被害人公開被販運經歷，引發媒體報導及各受害國家的關注，考量損害國際形象及旅遊市場，使得泰國、緬甸也採取多項措施，打擊靠近泰緬邊境上的詐騙集團，包括中斷電力、網路、燃油供應，各國被害人終於陸續獲救，包括台灣人，但仍有多數被害人「尚未救出」。

她們發現，人口販運被害人返國後，常有身心創傷反應，例如無法入睡、恐懼、不信任、作惡夢、過度警戒等，需要居住、經濟、工作、被害人訴訟需求外，可能因為被迫做詐騙工作被提告，面臨司法訴訟，形成「被害人也是被告」的雙重身分處境。

然而，當被害人獲救回國，新聞曝光後，有部分網友針對此類事件，發表冷嘲熱諷、甚至有歧視性等言論責難被害人，都可能造成被害人及其家屬「二度傷害」，造成日後就業、居住、生活適應、身心復原的困難。

婦援會說明，《人口販運防制法》對於疑似被害人有鑑別機制，針對返國被害人鑑別，以確認是否為人口販運被害人，一旦鑑別是被害人，依法政府須提供相關必要服務，

婦援會今（24日）發表聲明呼籲，政府有義務和責任對被害人進行救援、保護，應積極透過各種方式和管道，派員救援及協助盡快返國。當被害人救援返國，詐騙公司無人力進行詐騙工作，才能降低詐騙事件發生及財損。

對於人口販運被害人返台後，也應給予後續相關服務，如：心理輔導、法律協助、必要的醫療協助等，同時積極查緝、起訴、定罪人口販子和詐騙公司。

最近泰緬打擊緬甸園區，陸續有被害人獲救，新聞陸續報導曝光，婦援會呼籲民眾，「減少歧視性言論，以免造成被害人及家屬二度傷害。」

婦援會強調，如果民眾發現家屬有疑似被販運，應盡速報警，通報人口販運或失蹤，取得報案證明。同時通報外交部，並盡量提供被害人正確位置給外交部負責人員或警察，包含定位、身分、幾棟幾號幾樓等資訊，以利救援。

●關於人口販運

有關近來猖獗的「人口販運」，通常以海外旅遊、工作、投資、代購等，誘騙民眾到國外後，再販賣給詐騙公司強迫長時間工作，並受到拘禁和監視，扣住護照、手機。如果被害人拒絕，則會面臨各種形式的肢體、精神暴力虐待，難以對外求援。

被害人所遭受的對待，已符合《人口販運防制法》第二條所稱人口販運定義，相關不法作為包含：

1.從事招募、買賣、質押、運送、交付、收受、藏匿、隱避、媒介、容留國內外人口。

2.使他人從事有對價之性交或猥褻行為。

3.使人為奴隸或類似奴隸、強迫勞動、從事勞動與報酬顯不相當之工作，或實行依我國法律有刑罰規定之行為。

4.摘取他人器官。

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