地面師猖獗！嘉義婦拿不動產抵押借貸千萬　警+地政聯手踢爆

▲嘉市地政警政合力阻詐，成功守住婦人精華地段房地產 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



近來不動產詐騙案件頻傳，因應「假投資真詐騙」手法日新月異，嘉義市地政事務所主動出擊防詐，18日與刑事警察大隊建立合作管道，討論防詐宣傳規劃內容。因適逢刑事警察大隊來到地政事務所開會，經地所同仁即時通報現場疑似有詐騙案件，刑警及地所審查同仁合力介入主動關懷，成功說服婦人，即時停止辦理並撤案，守住近千萬不動產價值。

▲嘉市地政事務所人員意識到婦人遇詐騙，主動勸說並報警 。（圖／嘉義市政府提供）



嘉義市地政事務所在18日受理私人抵押權及預告登記案件時，因此類案件為詐騙高風險案件，地所審查同仁主動通報，且現場立即與刑警合力介入關懷，透過多面向關懷提問，發覺該婦人可能遇到典型詐騙手法，因此與地所審查同仁一同告知其地政專業知識及可能衍生的嚴重性，經歷2小時的僵持，總算讓婦人卸下心防願意再審慎思考，同意撤案，在地政警政同仁的共同努力下，成功守住婦人精華地段房地產。





市長黃敏惠提醒民眾，近來不動產詐騙的狀況頻傳，防詐意識不能少，為保護好自身不動產，不要輕易將不動產所有權狀、印鑑印章及印鑑證明交付他人，在做不動產的規劃時謹慎判斷，倘有任何疑義，都可以向嘉義市地政事務所或地政處洽詢；若遇有詐騙疑慮，應儘速撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線查證。





地政事務所主任孫煜勝說明，不動產已成為近來詐騙的重點目標，呼籲民眾務必提高警覺。「地籍異動即時通」、「住址隱匿」以及「指定送達處所」皆為地政防詐的措施，鼓勵民眾至地政事務所主動申請。申辦「地籍異動即時通」後，當不動產被移轉、設定抵押或書狀補給時，於辦理收件及異動完成時，系統將會通知登記名義人，民眾就能即時掌握不動產權利異動的情況。嘉義市地政事務所透過多元地政防詐服務、高風險案件控管及主動關懷當事人等措施，有效遏阻可能的詐騙風險，保障民眾財產安全。

▲ 嘉市地政單位鼓勵民眾申請「地籍異動即時通」隨時提醒名下不動產異動狀況 。（圖／嘉義市政府提供）