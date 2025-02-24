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台人好有錢？4萬公務員見詐騙案例「一堆有8百、1千萬」驚呆

▲▼財富自由,有錢人,富有,富翁,錢包,皮夾。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

詐騙猖獗，手法層出不窮，令人難辨真假，7天就能詐走台人15.6億。就有網友好奇，在社群平台看到一堆人分享自己被詐騙的勸世案例，看了一下發現被騙3百萬、1千萬的大有人在，讓他心頭一驚，「為什麼大家都有錢可以被騙啊？」引發話題。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「為什麼一堆人都有800萬1000萬可以被騙啊？」文中表示他在臉書上看到一堆人分享自己被詐騙，發現有阿姨被騙300萬，還有鄰居被騙1000萬都有。原PO說自己只是個公務員，月薪4萬多，沒有在投資，存款頂多7、80萬而已，「為什麼大家都有錢可以被騙啊？不公平啊！」

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貼文引發討論，「沒錢被騙就不會上新聞啊」、「有些人只是運氣好，選對產業就賺錢罷了」、「騙得少不會報導出來」、「被騙3萬5萬的不會報」、「被騙幾十萬的多到新聞都懶得報了」、「有錢的才比較有閒被騙～沒錢的忙工作～」「很多都是房子被騙去抵押貸款，把貸款拿走。」

還有網友分享，「我有親戚被騙，就是四處借錢投進去假APP信貸、房子增貸、跟親友借，只想出金拿回多少算多少。結果就是通通變債務，跑路躲親友。」

其中，多數人紛紛留言，「你工作到60幾歲怎麼會沒有」、「你好好儲蓄，到中年也會有啊」、「60歲資產千萬其實蠻常見的」、「30～60年代的退休老人是真的很有錢，他們經歷台灣錢淹腳目的時期。不誇張，有個1~2千萬存款都算一般了」、「好手好腳有正常工作、無不良嗜好的，資產有個幾千萬很正常，畢竟都5X歲了。」

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02/23 全台詐欺最新數據

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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關鍵字：

詐騙社群平台存款資產勸世PTT

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