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差點命喪緬甸！火舞表演者謝岳鵬復出登台　贏得滿堂彩

▲去年在網路受邀至泰國表演火舞表演者謝岳鵬，歷劫歸來後昨晚在桃園市大溪區笠復威斯汀度假酒店表演。（圖／笠復威斯汀度假酒店提供）

去年在網路受邀至泰國表演火舞表演者謝岳鵬，歷劫歸來後昨晚在桃園市大溪區笠復威斯汀度假酒店表演。（圖／笠復威斯汀度假酒店提供）

記者沈繼昌／桃園報導

27歲火舞表演者謝岳鵬，去年根據臉書貼文應徵火舞工作飛去泰國，結果遭詐團囚禁，家人向警方報案求助，台泰警方營救下才於1月初安全返台，他昨天(19日)上午受邀為桃園燈會由桃園市警局舉辦的「打詐儀錶板」記者會上現身說法，晚間則受邀到大溪區笠復威斯汀度假酒店表演，精湛演出贏得在場觀眾一致喝采。

27歲的謝岳鵬於去年12月在網路上看到應徵泰國火舞工作，熱愛火舞表演的他絲毫沒想到是詐騙陷阱欣然赴約，抵達泰國後隨即慘遭詐騙集團囚禁至緬甸KK園區，過程長達20天，所幸在家人與跨國警方協助下，支付數十萬元才得以脫身返台。

▲去年在網路受邀至泰國表演火舞表演者謝岳鵬，昨晚在大溪區笠復威斯汀度假酒店演出。（圖／笠復威斯汀度假酒店提供）

▲去年在網路受邀至泰國表演火舞表演者謝岳鵬，昨晚在大溪區笠復威斯汀度假酒店演出。（圖／笠復威斯汀度假酒店提供）

謝岳鵬昨天上午還受邀參加台灣燈會由市警局舉辦的「打詐儀錶板」記者會，以自身經驗娓娓道來海外詐騙的真相，晚間則參加在桃園市大溪區笠復威斯汀度假酒店的火舞演出，現場表演旋轉巨型立方鐵等表演項目，謝岳鵬不畏14度低溫演出，精湛的演出獲得觀眾一致喝采。

大溪笠復威斯汀度假酒店指出，謝岳鵬原本就是酒店表演團以之一，但去年有一段時間突然未現身，酒店也無法聯繫上，正覺得奇怪，後來經家屬告知及新聞報導，才獲悉謝遭到詐騙集團騙至海外，還好有驚無險歷劫歸來。飯店目前戶演出為每週五、六、日登場，暑假期間則每天都有，包括謝岳鵬在內共有10幾位不同形式的表演者輪流演出。

▲火舞表演者謝岳鵬，昨晚在大溪區笠復威斯汀度假酒店演出。（圖／笠復威斯汀度假酒店提供）

▲火舞表演者謝岳鵬，昨晚在大溪區笠復威斯汀度假酒店演出。（圖／笠復威斯汀度假酒店提供）

謝岳鵬昨天上午在桃園燈會上說法，之前在網路上收到火舞表演邀約飛往泰國，抵達後遭接機人員控制後直接載往緬甸KK園區，遭強迫從事詐騙、負責聊天等工作，事後歷經艱辛與家人支付數十萬元才脫困，呼籲民眾在網路看到「高薪免經驗」、「打工求職包食宿」必定是詐騙。

謝岳鵬臉書也貼文，「看謝小鬼如何死裡逃生？聖誕節到泰國表演工作，竟差點命喪緬甸？飛抵泰國後，驚見回台機票早就被取消？為何上機前要先拿著機票合照？」抵達泰緬邊境時，過了河就有危險，豬仔進入園區，直接裸體、上銬、曝曬、毆打、還電！手腕上留下清晰的手銬傷疤，回台前還親眼目睹緬甸豬仔園區仍持續擴大增建中…留言中顯得相當無奈。

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