　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

狂嫌「對中華隊失望」仍準時搶票！網曝售票戰況：轉20分鐘沒票

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊慘敗給西班牙隊。（圖／記者李毓康攝）

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）資格賽23日舉行最後一場A組賽事，中華隊以0比6遭尼加拉瓜完封，台灣則需在25日與西班牙舉行附加賽後，才能確認是否取得正賽門票，就有網友指出，看到很多人嫌棄中華隊此次表現不好、很失望，但25日的附加賽門票仍然搶爆，許多搶票的球迷崩潰喊「無限轉圈」、「轉完就沒票了」。

有網友在PTT發文，比賽結束後，很多人嫌中華隊表現不好，看了很失望，「雖然嘴巴罵很兇，但等等還是會乖乖準時搶票吧，至少我已經準備好了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

搶票時間一到，不少網友留言曝戰況，「根本買不到，一直轉圈圈」、「無限轉圈圈，轉完視窗就跳開了」、「轉完兩次都無訂單」、「愛的魔力轉圈圈啦」、「有買到通常轉很快，轉很久就是沒有」、「轉超久，到現在都沒買到」、「500元有中華隊還有啦啦隊，超值」、「會去看的不管輸贏都會去啊」、「轉到沒票，L2也太難了吧，跳出來重來也買不到」、「沒秒殺啦但賣很快是真的」、「L2轉了20分鐘了」、「500元真的太香了」。

▲▼ 。（圖／翻攝自拓元售票官網）

▲12:50上官網查看，目前都還有票。（圖／翻攝自拓元售票官網）

《ETtoday新聞雲》記者實際到售票系統查看，賣票過50分鐘，B1內外野區全數售完，L2內外野、L4內野、L5外野都還有票。

中華棒協於今日中午12點，全面加開售票，全區票價皆為500元。入場贈品共有四款，每張票券限領一款，款式隨機發放，四款入場贈品有WBCQ造型風車、應援球衣擦手巾、球員應援扇子與應援貼紙，每款數量有限，依現場實際情況贈完為止。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 1 9068 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普政府崩潰？專家預言：撐不過30天　民主黨「裝死就贏了」
急診嚴重塞爆！醫無奈「供需失衡」：台灣分級醫療沒落實過
A客戶千萬！投資股票慘賠　女保險員崩潰：老天懲罰我
周潤發節儉卻有勞斯萊斯！砸大錢購車原因曝
103分片全是「小優黑歷史」！6女星受害實錄
徐若熙158公里速球震撼大巨蛋　日媒也關注：台灣怪物投手
昔阿扁未獲准出席岳母告別式！是否核准柯文哲？　北所曝一關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

狂嫌「對中華隊失望」仍準時搶票！網曝售票戰況：轉20分鐘沒票

球迷罵超兇！仍挺「中華隊關鍵生死局」　網喊：未來王牌都在這場

病患一路北漂找床位「屎漫腹腔」敗血亡！高市衛生局：查無此案

新制要求減少門診量！癌症醫嘆「病患喘氣求看診」：忍心拒絕嗎？

被問「還有其他家的面試嗎」要老實說？網答案一面倒：更有籌碼

亞果元素「緊急召回行充」仍遭灌爆！　另2型號被狂點名：超怕

婆婆得諾羅！衝月子中心看孫「害媳中鏢」辯： 只是吃壞肚子

「燦爛時光東南亞主題書店」熄燈！10年來只借不賣⋯未來北車延續

「1動畫人物」狂吸600萬台人看它！他超不解　網炸鍋：你老了

球迷列「12強、WBC選手成績單」　全場見2數據驚：12強真的很強

妻連問2陷阱題　直男老公抓訣竅機智回答過關XD

快速道路遇臨檢！車門一開「炸出6猴」跳護欄狂奔

陳美鳳骨裂「4猛男當轎子」　康康:跳到我都有反應XD

#盧秀燕 現身柯父靈堂捻香弔唁　「保佑柯家大小平安」

戴佩妮唱完〈你要的愛〉雙手合十懷念大S...

【超級大E狗】聖伯納犬讓路人摸好摸滿XD

#台中 居民排一列「等著倒垃圾」網讚爆：超級有素質

跟爸爸練習排球瞄一個太準！把女兒手機擊落XD

宋羽葤公開對質小優音檔　「謠言的源頭就是妳！」

梁靜茹戴佩妮緊緊相擁哭了　17歲就相識「是靈魂伴侶」

狂嫌「對中華隊失望」仍準時搶票！網曝售票戰況：轉20分鐘沒票

球迷罵超兇！仍挺「中華隊關鍵生死局」　網喊：未來王牌都在這場

病患一路北漂找床位「屎漫腹腔」敗血亡！高市衛生局：查無此案

新制要求減少門診量！癌症醫嘆「病患喘氣求看診」：忍心拒絕嗎？

被問「還有其他家的面試嗎」要老實說？網答案一面倒：更有籌碼

亞果元素「緊急召回行充」仍遭灌爆！　另2型號被狂點名：超怕

婆婆得諾羅！衝月子中心看孫「害媳中鏢」辯： 只是吃壞肚子

「燦爛時光東南亞主題書店」熄燈！10年來只借不賣⋯未來北車延續

「1動畫人物」狂吸600萬台人看它！他超不解　網炸鍋：你老了

球迷列「12強、WBC選手成績單」　全場見2數據驚：12強真的很強

用ChatGPT內容操弄輿論！　OpenAI刪除「中國、北韓用戶」帳號

中市議員古秀英車禍瞬間曝！貼外線偏移撞橋墩　後座老父身亡

伍麗華挺楊舒雅「要飯說」　藍打臉：藝文補助暴漲3倍獲獎卻變少

「台灣專利超級站」首度亮相工具機展　展現台灣製造創新實力

快訊／台股收盤大跌164.94點　台積電跌20元至1075

《難哄》白敬亭被扯衣「胸肌」炸出！任女主雙手摸…網喊：要煮熟了

大便禁超7分鐘！員工如廁須帶「離崗證」…上班遲到還罰900元

盼巴特勒成為「伊古達拉 2.0」 勇士主帥：他們能做一樣的事

水源保護區倒廢棄物！無良廠商挖天坑深埋4m　清運復原要花1億

小石虎腿部脫臼誤闖菇寮　苗栗保育團隊漏夜救治已脫險

周杰倫助陣五月天演唱會　「當嘉賓是工作」讓阿信走心

生活熱門新聞

4縣市低溫特報！冷氣團南下跌破10度

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

威力彩今晚飆20億　「4星座、4生肖、15姓氏」財運超旺

高雄病患「一路北上」找ICU床位！最終敗血症亡

下波「大變天」　鋒面+冷空氣襲時間曝

男子被收「6億電費」台電打來關切！真相大反轉

快訊／10級強風來了　今最冷「5縣市大雨」

街頭藝人竟是微軟前副總　2億股票變廢紙

水瓶好累！　12星座「最新一週運勢」出爐

亞果元素行動電源爆炸　公司緊急召回

亞果元素「緊急召回行充」仍遭灌爆！　另2型號被狂點名

12強、WBC選手成績單！網見2數據愣：12強真的強

今入夜再一波低溫「跌破10度」　228連假天氣穩定

台南殯儀館天天爆滿！家屬嘆：沒地方祭拜

更多熱門

相關新聞

球迷罵超兇！能挺「中華隊關鍵生死局」售票狀況曝光

球迷罵超兇！能挺「中華隊關鍵生死局」售票狀況曝光

中華隊在世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）中，以1勝2敗落居小組第3，得須在明（25日）附加賽擊敗西班牙，才能連6屆挺進正賽。對此，有網友稍早直呼，大家嘴上罵得兇，但依舊會買附加賽的門票，以行動支持中華隊締造奇蹟吧？文章曝光後，一票網友狂呼，「500元又是台灣關鍵生死局，很佛啊一定賣爆！」

徐若熙飆158公里　日媒：怪物投手

徐若熙飆158公里　日媒：怪物投手

台灣12強奪冠資格賽卻遇危機　日媒點1關鍵

台灣12強奪冠資格賽卻遇危機　日媒點1關鍵

12強、WBC選手成績單！網見2數據愣：12強真的強

12強、WBC選手成績單！網見2數據愣：12強真的強

中華隊3人沒亮相　孫易磊、莊陳仲敖待命

中華隊3人沒亮相　孫易磊、莊陳仲敖待命

關鍵字：

棒球中華隊WBC搶票比賽

讀者迴響

熱門新聞

中華隊2敗！一日球迷問「為何不派12強人馬？」　內行曝原因

103分長片全是「小優黑歷史」！6女星受害　

快訊／國道今晨事故　成立應變小組

陳曉剛離婚火速爆「熱戀《甄嬛》女星」！

澤倫斯基：我願意放棄總統職位換取和平

中華隊0：6遭對手完封　林佳緯下場怒摔手套嚇到球迷

徐乃麟捍衛3歲外孫開戰酸民！

4縣市低溫特報！冷氣團南下跌破10度

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

藍13項優先法案曝　還七天假、普發現金入列

別一起吞！4保健食品「搭配禁忌」曝

威力彩今晚飆20億　「4星座、4生肖、15姓氏」財運超旺

即／台中市議員古秀英嚴重車禍！　父傷重不治

高雄病患「一路北上」找ICU床位！最終敗血症亡

下波「大變天」　鋒面+冷空氣襲時間曝

更多

最夯影音

更多

妻連問2陷阱題　直男老公抓訣竅機智回答過關XD

快速道路遇臨檢！車門一開「炸出6猴」跳護欄狂奔

陳美鳳骨裂「4猛男當轎子」　康康:跳到我都有反應XD

#盧秀燕 現身柯父靈堂捻香弔唁　「保佑柯家大小平安」

戴佩妮唱完〈你要的愛〉雙手合十懷念大S...

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面