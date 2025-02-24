狂嫌「對中華隊失望」仍準時搶票！網曝售票戰況：轉20分鐘沒票

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）資格賽23日舉行最後一場A組賽事，中華隊以0比6遭尼加拉瓜完封，台灣則需在25日與西班牙舉行附加賽後，才能確認是否取得正賽門票，就有網友指出，看到很多人嫌棄中華隊此次表現不好、很失望，但25日的附加賽門票仍然搶爆，許多搶票的球迷崩潰喊「無限轉圈」、「轉完就沒票了」。

有網友在PTT發文，比賽結束後，很多人嫌中華隊表現不好，看了很失望，「雖然嘴巴罵很兇，但等等還是會乖乖準時搶票吧，至少我已經準備好了。」

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搶票時間一到，不少網友留言曝戰況，「根本買不到，一直轉圈圈」、「無限轉圈圈，轉完視窗就跳開了」、「轉完兩次都無訂單」、「愛的魔力轉圈圈啦」、「有買到通常轉很快，轉很久就是沒有」、「轉超久，到現在都沒買到」、「500元有中華隊還有啦啦隊，超值」、「會去看的不管輸贏都會去啊」、「轉到沒票，L2也太難了吧，跳出來重來也買不到」、「沒秒殺啦但賣很快是真的」、「L2轉了20分鐘了」、「500元真的太香了」。

▲12:50上官網查看，目前都還有票。（圖／翻攝自拓元售票官網）



《ETtoday新聞雲》記者實際到售票系統查看，賣票過50分鐘，B1內外野區全數售完，L2內外野、L4內野、L5外野都還有票。

中華棒協於今日中午12點，全面加開售票，全區票價皆為500元。入場贈品共有四款，每張票券限領一款，款式隨機發放，四款入場贈品有WBCQ造型風車、應援球衣擦手巾、球員應援扇子與應援貼紙，每款數量有限，依現場實際情況贈完為止。