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球迷罵超兇！仍挺「中華隊關鍵生死局」　網喊：未來王牌都在這場

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊擊敗南非拿下資格賽首勝。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊目前排名小組第3。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

中華隊在世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）中，以1勝2敗落居小組第3，得須在明（25日）附加賽擊敗西班牙，才能連6屆挺進正賽。對此，有網友稍早直呼，大家嘴上罵得兇，但依舊會買附加賽的門票，以行動支持中華隊締造奇蹟吧？文章曝光後，一票網友狂呼，「500元又是台灣關鍵生死局，很佛啊一定賣爆！」

一名網友在PTT直呼，這次WBCQ比賽大家嫌成這樣，「不過中華隊好像大家也看習慣了，期望失望無限循環」，雖然嘴上罵得很兇，但大家仍會以行動支持中華隊，要搶買明天附加賽的門票。

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大票網友狂呼，全區票價皆為500元，非常值得入場支持中華隊，「一定會」、「500元看巨蛋很便宜」、「門票肯定秒殺」、「500元我都想上去了，難得有這種價錢的票」、「500元進大巨蛋吹冷氣都划算」、「500元看整場王牌！賺死」、「看這種高張力的比賽，500元很俗啦」、「500元賺翻，歷史性的一刻」、「500元不買對不起自己吧」、「未來王牌都在這場了」、「最後一場了，且看且珍惜」、「500元又是台灣關鍵生死局，很佛啊一定賣爆」。

也有球迷信心喊話，相信中華隊一定能扭轉劣勢締造奇蹟，「能去就買票啊，再怎樣也是掛國家隊，輸贏一回事啦，比賽哪有一定贏的！輸日本兩次、贏一次都可以拿冠軍了，放寬心」。

實際查看附加賽售票狀況，B1內野一般區、B1內野站立應援區、B1外野一般區都已售完，目前剩L2內野一般區、L4內野一般區、 L5內野一般區、B1外野輪椅席、L2內野輪椅席等還有位子可購買。

▲▼ 。（圖／翻攝拓元售票系統）

▲離主場最近的位子都銷售一空。（圖／翻攝拓元售票系統）

由於附加賽對於中華隊能否晉級十分關鍵，預計內野陣容還是會以張育成、林子偉、吳念庭等人為主，加上王博玄打擊近況不差，持續排在先發機會很高，曾子祐出賽時機有待教練團安排。

【中華隊戰績】1勝2敗

2月21日

中華隊vs西班牙 5：12（敗）

2月22日

中華隊vs南非 9：1（勝）

2月23日

中華隊vs尼加拉瓜 0：6（敗）

【資格賽排名】

第一名：尼加拉瓜
第二名：西班牙
第三名：台灣
第四名：南非

第一名→直接晉級WBC經典賽正賽

第二名、第三名→2月25日再打一場附加賽，勝者晉級

【延伸閱讀】

►日本搭手扶梯「1狀況」　沒人敢站兩邊！過來人曝：以免被翻白眼

►中華隊2敗！一日球迷問「為何不派12強人馬？」　內行曝原因

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