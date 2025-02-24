長照服務2.0提供交通接送　65歲+經評估每人每月補助8趟次

▲長照服務2.0服務項目中包括交通接送服務，增進長者外出就醫便利性。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

高齡化社會來臨，長照服務需求愈來愈高，依據全國人口資料庫統計，南投縣人口數計47萬5203人，其中65歲以上人口計10萬844人，佔22.8%；南投縣衛生局提醒，長照服務2.0服務項目中有貼心的交通接送服務，增進長者外出就醫方便性，歡迎民眾多加利用。

縣府衛生局說明，全縣符合長照65歲以上失能老人、失能之身心障礙者、55歲以上失能原住民、50歲以上失智症者，經長期照顧管理中心（照管中心）派專員到宅評估為長照需要等級第2級（含）以上，政府即補助返醫療院所就診、洗腎、復健的交通接送服務，每人每月最高8趟次；補助後自付額為低收入戶免費、中低收入戶(一般區每趟20元、偏遠地區每趟21元)、一般戶(每趟62元、偏遠地區每趟63元)，不符合補助對象或超過政府補助上限者，則由民眾依各合約機構收費標準全額自行負擔。

南投縣偏遠地區為仁愛鄉、信義鄉、 魚池鄉、中寮鄉、國姓鄉、鹿谷鄉，若為住宿式機構之民眾、生命徵象不穩定、使用維生設備、緊急救護、無法維持坐姿、轉院到其他縣市則不適用；服務使用方式為採預約制，於搭車前3天(星期六、日及國定假日不算入)辦理預約。

衛生局提醒，有長照需求的民眾可透過「全國長期照顧服務專線1966」即可轉接至各縣市照管中心，或電洽縣府衛生局長期照顧管理中心專線049-2209595；亦可多加利用縣府衛生局長期照顧網路線上申請服務https://www.ntshb.gov.tw 便民服務>線上申請>長照服務個案申請。