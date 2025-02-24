大票瘋設手機醫療卡！蒼藍鴿曝「真實情況」尷尬笑了

▲現在手機大多都有醫療卡功能。（示意圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在手機大多都有「醫療卡」功能，許多人紛紛設定緊急聯絡人和醫療資訊等資訊。不過，網紅醫師蒼藍鴿（吳其穎）在社群平台表示，「實務上台灣的醫院醫師是不常拿患者手機看醫療卡資訊的」，所以比起填妥醫療卡，「不如先跟家人溝通好，比較務實。」

蒼藍鴿在YouTube表示，看到很多人在討論手機醫療卡，「但實務上台灣的醫院醫師是不常拿患者手機看醫療卡資訊的（國外不清楚，歡迎補充）」。如果患者失去意識，除了急救外，醫護第一件會做的事情就是「通知家屬」，有任何重大決策也會以家屬的決定為準（因為事後會告人的是家屬）。

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蒼藍鴿就說，「所以相信我，就算你在醫療卡上備註DNR（不急救插管等），只要你的家屬堅持，醫療團隊還是會上去壓胸電擊的。」最後他指出，所以在填妥手機裡的醫療卡之前，「不如先跟家人溝通好，比較務實。」

貼文引發討論，「我檢傷分類，沒時間等民眾拿什麼醫療卡」、「醫療卡貼在健保卡後面比較實在，沒人想翻你手機啦」、「以我個人在急診的經驗，很多外科OHCA當下找不到家屬，包包噴飛，外套裡剩下一支手機，這時醫療卡就會很好用，至少有機會找到家人」、「曾經有醫生建議小小張紙，我貼在健保卡上面，蠻有用…去到哪裡醫生都會看一下，連配藥師也會看一下。」