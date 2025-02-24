　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大票瘋設手機醫療卡！蒼藍鴿曝「真實情況」尷尬笑了

▲▼聽電話行銷長達7分鐘，就符合抽iphone8資格。（圖／本報資料照）

▲現在手機大多都有醫療卡功能。（示意圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在手機大多都有「醫療卡」功能，許多人紛紛設定緊急聯絡人和醫療資訊等資訊。不過，網紅醫師蒼藍鴿（吳其穎）在社群平台表示，「實務上台灣的醫院醫師是不常拿患者手機看醫療卡資訊的」，所以比起填妥醫療卡，「不如先跟家人溝通好，比較務實。」

蒼藍鴿在YouTube表示，看到很多人在討論手機醫療卡，「但實務上台灣的醫院醫師是不常拿患者手機看醫療卡資訊的（國外不清楚，歡迎補充）」。如果患者失去意識，除了急救外，醫護第一件會做的事情就是「通知家屬」，有任何重大決策也會以家屬的決定為準（因為事後會告人的是家屬）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蒼藍鴿就說，「所以相信我，就算你在醫療卡上備註DNR（不急救插管等），只要你的家屬堅持，醫療團隊還是會上去壓胸電擊的。」最後他指出，所以在填妥手機裡的醫療卡之前，「不如先跟家人溝通好，比較務實。」

貼文引發討論，「我檢傷分類，沒時間等民眾拿什麼醫療卡」、「醫療卡貼在健保卡後面比較實在，沒人想翻你手機啦」、「以我個人在急診的經驗，很多外科OHCA當下找不到家屬，包包噴飛，外套裡剩下一支手機，這時醫療卡就會很好用，至少有機會找到家人」、「曾經有醫生建議小小張紙，我貼在健保卡上面，蠻有用…去到哪裡醫生都會看一下，連配藥師也會看一下。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 1 9068 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LIVE／急診塞爆　衛福部說明最新因應對策
快訊／台中勤美誠品墜樓！男倒臥人行道當場死亡
中華隊淘汰危機　韓媒震驚：「丟臉丟大了」真的是12強冠軍？
盜版87楓之谷海削1.2億引內鬨　BOSS級線人「自爆」私服
西班牙可能先發曝！外媒點出中華隊表現下滑關鍵
中華隊明關鍵一役！球迷提2點「西班牙虧慘了」
高雄病患一路北上找ICU床位！飛奔150公里「屎滿腹腔」敗血

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

手機玻璃貼「日製貴100元」真相超黑！店員離職不忍了：沒良心

北捷文湖線驚傳爆炸冒火花！原因竟是「20cm老鼠闖軌道」

LIVE／急診塞爆　衛福部說明最新因應對策

大S樹葬掀熱潮！殯儀館詢問度飆升　殯葬業者：增幅逾三成

大票瘋設手機醫療卡！蒼藍鴿曝「真實情況」尷尬笑了

乾眼症年輕化！上班族成高危群　近視雷射檢查意外發現「眼睛超乾」

狂嫌「對中華隊失望」仍準時搶票！網曝售票戰況：轉20分鐘沒票

球迷罵超兇！仍挺「中華隊關鍵生死局」　網喊：未來王牌都在這場

病患一路北漂找床位「屎漫腹腔」敗血亡！高市衛生局：查無此案

新制要求減少門診量！癌症醫嘆「病患喘氣求看診」：忍心拒絕嗎？

妻連問2陷阱題　直男老公抓訣竅機智回答過關XD

快速道路遇臨檢！車門一開「炸出6猴」跳護欄狂奔

陳美鳳骨裂「4猛男當轎子」　康康:跳到我都有反應XD

#盧秀燕 現身柯父靈堂捻香弔唁　「保佑柯家大小平安」

【超級大E狗】聖伯納犬讓路人摸好摸滿XD

戴佩妮唱完〈你要的愛〉雙手合十懷念大S...

#台中 居民排一列「等著倒垃圾」網讚爆：超級有素質

跟爸爸練習排球瞄一個太準！把女兒手機擊落XD

宋羽葤公開對質小優音檔　「謠言的源頭就是妳！」

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

手機玻璃貼「日製貴100元」真相超黑！店員離職不忍了：沒良心

北捷文湖線驚傳爆炸冒火花！原因竟是「20cm老鼠闖軌道」

LIVE／急診塞爆　衛福部說明最新因應對策

大S樹葬掀熱潮！殯儀館詢問度飆升　殯葬業者：增幅逾三成

大票瘋設手機醫療卡！蒼藍鴿曝「真實情況」尷尬笑了

乾眼症年輕化！上班族成高危群　近視雷射檢查意外發現「眼睛超乾」

狂嫌「對中華隊失望」仍準時搶票！網曝售票戰況：轉20分鐘沒票

球迷罵超兇！仍挺「中華隊關鍵生死局」　網喊：未來王牌都在這場

病患一路北漂找床位「屎漫腹腔」敗血亡！高市衛生局：查無此案

新制要求減少門診量！癌症醫嘆「病患喘氣求看診」：忍心拒絕嗎？

大谷翔平「誇張肩寬」合照中最顯眼　球迷驚：這比例太扯

預測中華附加賽先發2選1　許峰賓點名林子偉攻勢「起爆劑」

手機玻璃貼「日製貴100元」真相超黑！店員離職不忍了：沒良心

勞動節、教師節列國定假日？　內政部：公教與勞工放假數已趨一致

生技、美髮跨界合作！向榮宣布攜手曼都　進軍外泌體養髮護髮領域

快訊／台中勤美誠品驚傳墜樓！男倒臥人行道當場死亡

北捷文湖線驚傳爆炸冒火花！原因竟是「20cm老鼠闖軌道」

228連假蘇花公共運輸優惠！武陵農場賞櫻毎日6千人總量管制

小優聯手《大學生》班底排擠愛雅！認了「太嫉妒」　她當場垮臉全被拍

春節期間LINE Bank美股交易約平日3倍　青年獲客率佳

跟爸爸練習排球瞄一個太準！把女兒手機擊落XD

生活熱門新聞

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

4縣市低溫特報！冷氣團南下跌破10度

威力彩今晚飆20億　「4星座、4生肖、15姓氏」財運超旺

高雄病患「一路北上」找ICU床位！最終敗血症亡

下波「大變天」　鋒面+冷空氣襲時間曝

男子被收「6億電費」台電打來關切！真相大反轉

快訊／10級強風來了　今最冷「5縣市大雨」

街頭藝人竟是微軟前副總　2億股票變廢紙

亞果元素「緊急召回行充」仍遭灌爆！　另2型號被狂點名

水瓶好累！　12星座「最新一週運勢」出爐

12強、WBC選手成績單！網見2數據愣：12強真的強

亞果元素行動電源爆炸　公司緊急召回

今入夜再一波低溫「跌破10度」　228連假天氣穩定

台南殯儀館天天爆滿！家屬嘆：沒地方祭拜

更多熱門

相關新聞

急診爆滿醫療崩潰進行式　陳菁徽曝3肇因

急診爆滿醫療崩潰進行式　陳菁徽曝3肇因

近日醫學中心急診壅塞，行政院長卓榮泰今（24日）上午邀請衛福部報告整備情形時表示，請衛福部對外說明政府因應措施，對於已緩解的醫院經驗與處置方案，也請衛福部協助各醫院參考推行。國民黨立委陳菁徽對此指出，衛福部是在頭痛醫頭、腳痛醫腳，根本原因還在護理師不足、人力不足、健保點值不足。

醫求助遭嗆「小腦袋」　趙少康籲賴清德：傾聽醫護求救、換掉林靜儀

醫求助遭嗆「小腦袋」　趙少康籲賴清德：傾聽醫護求救、換掉林靜儀

音樂人許常德手機不見　 暖心過程曝

音樂人許常德手機不見　 暖心過程曝

急診嚴重塞爆！醫：台灣分級醫療沒落實過

急診嚴重塞爆！醫：台灣分級醫療沒落實過

ICU護理師「連上16小時班」累炸：做到很想哭

ICU護理師「連上16小時班」累炸：做到很想哭

關鍵字：

醫療卡蒼藍鴿手機醫院急診

讀者迴響

熱門新聞

中華隊2敗！一日球迷問「為何不派12強人馬？」　內行曝原因

103分長片全是「小優黑歷史」！6女星受害　

陳曉剛離婚火速爆「熱戀《甄嬛》女星」！

中華隊0：6遭對手完封　林佳緯下場怒摔手套嚇到球迷

快訊／國道今晨事故　成立應變小組

澤倫斯基：我願意放棄總統職位換取和平

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

徐乃麟捍衛3歲外孫開戰酸民！

藍13項優先法案曝　還七天假、普發現金入列

他口交一半身亡　竟是伴侶吃了1物

4縣市低溫特報！冷氣團南下跌破10度

威力彩今晚飆20億　「4星座、4生肖、15姓氏」財運超旺

高雄病患「一路北上」找ICU床位！最終敗血症亡

別一起吞！4保健食品「搭配禁忌」曝

台灣12強奪冠資格賽卻遇危機　日媒點1關鍵

更多

最夯影音

更多

妻連問2陷阱題　直男老公抓訣竅機智回答過關XD

快速道路遇臨檢！車門一開「炸出6猴」跳護欄狂奔

陳美鳳骨裂「4猛男當轎子」　康康:跳到我都有反應XD

#盧秀燕 現身柯父靈堂捻香弔唁　「保佑柯家大小平安」

【超級大E狗】聖伯納犬讓路人摸好摸滿XD

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面