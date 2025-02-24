重症病患擠不進ICU！護理師「連上16小時班」累炸：做到很想哭

▲示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

記者鄺郁庭／綜合報導

全台各醫院急診塞爆，醫護人員累炸！一名加護病房女護理師表示，現在病房護病比1:10～1:20都有，如果生病的話，可能要漫長地等待病床。另外，她已經連上16小時的班，忍不住直呼，「台灣真的醫療崩潰了，不要不信」、「有時真的做到很想哭，但是看著不處理又於心不忍！」

「我勸大家把身體顧好！」原PO在Threads表示，現在各大醫院加護病房都滿床，病人狀況不好也是在病房處理，病房護病比1:10～1:20都有。不對等的護病比，加上人力不足離職潮，病患可能只會在急診不然就是在病房等床，可疾病永遠都是在跟時間賽跑，拖越久救回的機率就會隨之大幅下降。

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不只病人要辛苦漫長等待，她自己也連上16小時班，「不是坐在辦公室的那種，是跑了16小時的那種，用生命在跑！」她不禁直呼台灣真的醫療崩潰了，有病人已是嚴重的敗血性休克，卻因沒床進不了加護病房，只能在無健全設備的病房做接近ICU的處置。

她也感嘆，現在就算有家世背景也沒有用，「現在真的是活下來是幸運，活不下來是命～」最後她忍不住訴苦，有時真的做得很想哭，但又於心不忍。文末隔空喊話，「辛苦了我的同事們及所有醫療人員！希望上位者正視嚴重問題！」