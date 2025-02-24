　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

重症病患擠不進ICU！護理師「連上16小時班」累炸：做到很想哭

▲▼醫院,病床,住院,醫師,護士,護理師,急診,病患,患者。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

記者鄺郁庭／綜合報導

全台各醫院急診塞爆，醫護人員累炸！一名加護病房女護理師表示，現在病房護病比1:10～1:20都有，如果生病的話，可能要漫長地等待病床。另外，她已經連上16小時的班，忍不住直呼，「台灣真的醫療崩潰了，不要不信」、「有時真的做到很想哭，但是看著不處理又於心不忍！」

「我勸大家把身體顧好！」原PO在Threads表示，現在各大醫院加護病房都滿床，病人狀況不好也是在病房處理，病房護病比1:10～1:20都有。不對等的護病比，加上人力不足離職潮，病患可能只會在急診不然就是在病房等床，可疾病永遠都是在跟時間賽跑，拖越久救回的機率就會隨之大幅下降。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不只病人要辛苦漫長等待，她自己也連上16小時班，「不是坐在辦公室的那種，是跑了16小時的那種，用生命在跑！」她不禁直呼台灣真的醫療崩潰了，有病人已是嚴重的敗血性休克，卻因沒床進不了加護病房，只能在無健全設備的病房做接近ICU的處置。

她也感嘆，現在就算有家世背景也沒有用，「現在真的是活下來是幸運，活不下來是命～」最後她忍不住訴苦，有時真的做得很想哭，但又於心不忍。文末隔空喊話，「辛苦了我的同事們及所有醫療人員！希望上位者正視嚴重問題！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 1 9068 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／京華城土地被扣！鼎越3度抗告成功　發回北院更裁
90歲父車禍亡！議員淚崩　告假醫院4小時陪父回家
中華隊剩3人沒亮相　最終戰待命登板
一上班「接2、30床病患」！急診醫嘆：急診環境很危險
陳佩琪批「奔喪不能指定時間」　北所2點回應：尚未收到申請
川普提5000億美元礦產協議　澤倫斯基反彈：不讓10代烏克蘭
中華隊2敗！球迷「WBCQ賽制救台灣一命」激喊：不寒而慄啊

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「燦爛時光東南亞主題書店」熄燈！10年來只借不賣⋯未來北車延續

「1動畫人物」狂吸600萬台人看它！他超不解　網炸鍋：你老了

球迷列「12強、WBC選手成績單」　全場見2數據驚：12強真的很強

重症病患擠不進ICU！護理師「連上16小時班」累炸：做到很想哭

離職潮！　護理師：環境不友善，不是只有醫院要正視

一上班「接2、30床病患」根本記不清！急診醫嘆：急診環境很危險

護理師出走原因！後悔選這行　顧一床拿不到300元

被一日棒球迷問「1問題」會生氣？老粉見5字狂點頭

冷氣團再凍一天「最冷剩10度」　下波變天2地飄雨　

快訊／5縣市低溫特報！急凍跌破10度　2縣市非常寒冷

妻連問2陷阱題　直男老公抓訣竅機智回答過關XD

快速道路遇臨檢！車門一開「炸出6猴」跳護欄狂奔

陳美鳳骨裂「4猛男當轎子」　康康:跳到我都有反應XD

#盧秀燕 現身柯父靈堂捻香弔唁　「保佑柯家大小平安」

戴佩妮唱完〈你要的愛〉雙手合十懷念大S...

#台中 居民排一列「等著倒垃圾」網讚爆：超級有素質

【超級大E狗】聖伯納犬讓路人摸好摸滿XD

跟爸爸練習排球瞄一個太準！把女兒手機擊落XD

宋羽葤公開對質小優音檔　「謠言的源頭就是妳！」

爸爸用手機視訊好奇寶寶瞪眼湊近看：讓偶看看是誰？

「燦爛時光東南亞主題書店」熄燈！10年來只借不賣⋯未來北車延續

「1動畫人物」狂吸600萬台人看它！他超不解　網炸鍋：你老了

球迷列「12強、WBC選手成績單」　全場見2數據驚：12強真的很強

重症病患擠不進ICU！護理師「連上16小時班」累炸：做到很想哭

離職潮！　護理師：環境不友善，不是只有醫院要正視

一上班「接2、30床病患」根本記不清！急診醫嘆：急診環境很危險

護理師出走原因！後悔選這行　顧一床拿不到300元

被一日棒球迷問「1問題」會生氣？老粉見5字狂點頭

冷氣團再凍一天「最冷剩10度」　下波變天2地飄雨　

快訊／5縣市低溫特報！急凍跌破10度　2縣市非常寒冷

藍拍板13項優先法案　還勞工七天假、普發現金、核電延役入列

勇士狂飆！迎來巴特勒後勝率83％　24分差轟垮獨行俠收3連勝

「燦爛時光東南亞主題書店」熄燈！10年來只借不賣⋯未來北車延續

小優造謠「關鍵對話」曝光！　玥熹公開證據怒嗆：我不生事，但我也不怕事

《晶核魔導先鋒》搶先試玩　主打「空中連技」的動作MMORPG

用跑步愛台南！　日本山口知事的私房台南跑步地圖再添新景點

「1動畫人物」狂吸600萬台人看它！他超不解　網炸鍋：你老了

跨縣市取經！花蓮青年發展諮詢委員參訪桃園　與在地創業家交流

快訊／京華城土地被扣！鼎越3度抗告成功　發回北院更裁

台灣燈會結束柴柴還在亂逛　掃晶片找到飼主領回

梁靜茹戴佩妮緊緊相擁哭了　17歲就相識「是靈魂伴侶」

生活熱門新聞

4縣市低溫特報！冷氣團南下跌破10度

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

下波「大變天」　鋒面+冷空氣襲時間曝

快訊／10級強風來了　今最冷「5縣市大雨」

男子被收「6億電費」台電打來關切！真相大反轉

街頭藝人竟是微軟前副總　2億股票變廢紙

威力彩今晚飆20億　「4星座、4生肖、15姓氏」財運超旺

水瓶好累！　12星座「最新一週運勢」出爐

亞果元素行動電源爆炸　公司緊急召回

今入夜再一波低溫「跌破10度」　228連假天氣穩定

台南殯儀館天天爆滿！家屬嘆：沒地方祭拜

全台急診塞爆！　醫護缺工恐爆離職潮

磁吸行充爆炸！亞果元素：建議先暫停使用

今彩539頭獎5注中　獎落新北台中

更多熱門

相關新聞

醫曝急診壅塞反被嗆　她盼撤換林靜儀

醫曝急診壅塞反被嗆　她盼撤換林靜儀

全台各醫院急診壅塞持續未解，台灣急診醫學會昨（22日）示警，若問題持續，將引發急診醫護人員大規模離職；衛福部醫事司今（24日）將再找各醫學中心、急診醫學會開會，討論急診住院配床比例。藥師出身的立院民眾黨團幹事長陳昭姿喊話，日前有急診醫師關心急診壅塞問題，結果衛福部次長林靜儀卻嗆對方「小腦袋」，該醫師無奈下決定離職，面對林三番兩次嘲笑基層醫護求救，請行政院長卓榮泰、衛福部長邱泰源撤換林靜儀。

急診醫預言開會結論「酸爆衛福部」

急診醫預言開會結論「酸爆衛福部」

「達文西手臂」賺錢指標　醫院金雞母走路有風

「達文西手臂」賺錢指標　醫院金雞母走路有風

一年走4位急診醫！他嘆「前所未見地惡劣」

一年走4位急診醫！他嘆「前所未見地惡劣」

急診塞爆「醫師覺得不安全辭職」　邱泰源籲醫院靈活調配住床比例

急診塞爆「醫師覺得不安全辭職」　邱泰源籲醫院靈活調配住床比例

關鍵字：

醫院急診加護病房醫護ICU護病比Threads

讀者迴響

熱門新聞

中華隊2敗！一日球迷問「為何不派12強人馬？」　內行曝原因

快訊／國道今晨事故　成立應變小組

澤倫斯基：我願意放棄總統職位換取和平

中華隊0：6遭對手完封　林佳緯下場怒摔手套嚇到球迷

4縣市低溫特報！冷氣團南下跌破10度

徐乃麟捍衛3歲外孫開戰酸民！

別一起吞！4保健食品「搭配禁忌」曝

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

即／台中市議員古秀英嚴重車禍！　父傷重不治

下波「大變天」　鋒面+冷空氣襲時間曝

快訊／10級強風來了　今最冷「5縣市大雨」

男子被收「6億電費」台電打來關切！真相大反轉

玥熹聽小優錄音檔氣炸「我就是這樣被情勒」

王牌徐若熙回歸「好消息」　曾總檢討殘壘多

名醫江坤俊「真的很對不起」　

更多

最夯影音

更多

妻連問2陷阱題　直男老公抓訣竅機智回答過關XD

快速道路遇臨檢！車門一開「炸出6猴」跳護欄狂奔

陳美鳳骨裂「4猛男當轎子」　康康:跳到我都有反應XD

#盧秀燕 現身柯父靈堂捻香弔唁　「保佑柯家大小平安」

戴佩妮唱完〈你要的愛〉雙手合十懷念大S...

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面