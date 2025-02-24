許常德手機不見超心慌！ 回撥竟是北投警接起　結局讓他超暖心

▲音樂人許常德遺失手機，司機送派出所，暖警貼心聯繫。（圖／翻攝自Facebook／許常德的地下手記）

記者黃宥寧／台北報導

音樂人許常德日前遺失手機，所幸透過公用電話回撥，竟由警方接起，告知手機已被一名善心計程車司機送至派出所。北投分局永明派出所不僅高效率協助領回手機，還貼心幫助許常德聯繫司機，讓他能親自表達感謝。許常德事後感性發文，形容警方的貼心服務「一如燈塔，令人安心」。

許常德回憶，2月19日晚上發現手機遺失後，第一時間使用公用電話回撥，沒想到接起的竟是石牌派出所的員警。原來，他搭乘計程車返家時，不慎將手機遺落在車內，司機發現後，專程將手機送至派出所，並留下聯絡方式，請警方協助歸還失主。

由於司機住在桃園，且當時已接近交車時間，無法親送到許常德家，許常德於是親自前往派出所領取，並親身感受到北投警方的高效率服務與暖心協助。

當許常德抵達石牌派出所，值班員警何緯鋒主動招呼，並引導至辦公室辦理領回程序。協助處理的警員施冠宇告知須登載系統，可能需稍作等待，不到三分鐘便迅速辦妥。

▲永明派出所警員何緯鋒（圖左）、施冠宇積極聯繫手機失主。（圖／記者黃宥寧翻攝）

辦理過程中，警方進一步詢問許常德是否需要聯繫計程車司機表達感謝，並提供2種方式：由警方代為致電，或是許常德親自致電。許常德選擇後者，警方立即協助撥通電話，讓他能親自向計程車司機道謝，並感謝對方的善舉。

領回手機後，許常德步出派出所，回頭望向明亮的警徽燈光，不禁感慨：「這樣的質感，一如燈塔，讓我由衷以這幾位年輕人為榮，住在同一個城市，被你們照顧，很安心，很暖心。」

北投分局呼籲，民眾若拾獲遺失物，應送至就近派出所，警方將協助聯繫失主歸還，切勿占為己有，以免涉及法律責任。這起事件不僅展現計程車司機的誠信，也凸顯警方的積極作為，讓民眾感受到社會的溫暖與安全感。