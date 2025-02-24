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婆婆得諾羅！衝月子中心看孫「害媳中鏢」辯： 只是吃壞肚子

▲▼ 新手媽媽,寶寶,新生兒,嬰兒,母子,母女, 。（圖／pixabay）

▲人妻抱怨，婆婆得了諾羅，還到月子中心看寶寶，害她被傳染。（示意圖／pixabay）

文／CTWANT

近期諾羅病毒疫情升溫，春節期間腹瀉就醫人數創下近5年新高。日前一名人妻抱怨，婆婆得了諾羅，還到月子中心看望她和寶寶，害她中標，現在還要擔心月子中心請她回家，為此她痛哭一整天。

一名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文抱怨，痛批婆婆超有問題，「得了諾羅還來月中看我跟寶寶，所以…我也中標了。好怕月中請我提早回家。」有網友好奇，原PO為何同意讓婆婆去，對此，原PO回應「妳隱瞞她得病啊！只是跟家人說她吃壞肚子！」

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貼文一出後，不少網友心疼原PO坐月子還染病，身體加倍虛弱，也不解婆婆的用意為何，「真可憐，坐月子不舒服，還中諾羅」、 「沒有危機意識的婆婆，沒考慮到產婦跟新生兒的健康，真糟糕」、 「那你要記得告知護理人員也不要跟寶寶接觸，應該是不會請你回家啦！但是他們就會請你盡量待在房間不要到公共空間」、 「她故意搞你的…可能一直不爽你住月中」、 「不請自來，也是有的，這仇結定了」、 「有這種婆婆，辛苦你了。」

事實上，諾羅病毒傳染力極高，僅需極微量病毒即可造成感染，病毒可在環境中存活數天，增加傳播風險，感染者會出現噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛等症狀。胸腔內科醫師蘇一峰近期也向民眾呼籲，「面對諾羅病毒，洗手是最好的辦法！酒精是無法殺諾羅病毒，噴完酒精還是會傳染喔！」

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