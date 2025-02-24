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海軍官校爆發群聚感染「151人腹瀉」　衛生局前往採檢疫調

（圖／翻攝海軍官校臉書）

▲海軍官校近日爆發腹瀉群聚感染。（圖／翻攝海軍官校臉書）

圖、文／CTWANT

高雄市政府衛生局表示，海軍官校近日發生腹瀉群聚感染事件，15日下午接獲通報後，隨即派員前往學校進行疫情調查，同時也進行環境清消、安排採檢疫調。截至23日中午12時，累計出現症狀者共有151人，全部為學生，分屬不同班級。

根據媒體報導指出，高雄市政府衛生局提到，經初步判斷，確認為腹瀉群聚感染，而好在自20日以來，已無新增病例，衛生局將持續追蹤發病個案及接觸者的健康情況直至26日。

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與此同時，衛生局也於21日獲報岡山區空軍官校也出現類似情況，目前已經派員進行調查和清消作業。據統計，截至23日中午12點，共計4名學生出現腹瀉症狀，分屬不同班級，未達公告規定成立腹瀉群聚事件的人數標準（1週內同一班級達5人以上），但因軍校學生生活密集，衛生局將持續監控疫情的發展。

海軍官校也對於此次表示，部分學生上週因腸胃不適就醫，診斷結果為急性腸胃炎，治療後已康復返校。校方強調，有依規定通報並全力配合衛生局進行疫調及肇因調查，並已實施全面清消作業。目前也初步已排除食物中毒的可能，至於確切原因，目前仍在化驗中。學校也將持續加強宣導學生注意個人衛生及防護措施，預防類似情形再度發生。

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