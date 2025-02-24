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離職潮！　護理師：環境不友善，不是只有醫院要正視

台灣急診醫學會22日在臉書發文指出，今年急診壅塞情況已達前所未有的嚴重程度！（示意圖／報系資料照）

▲台灣急診醫學會22日在臉書發文指出，今年急診壅塞情況已達前所未有的嚴重程度！（示意圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

台灣急診醫學會22日在臉書發文指出，今年急診壅塞情況已達前所未有的嚴重程度！若問題持續，將引發急診醫護人員大規模離職，建請政府機關正視並採取有效措施！對此，護理師陳思妤也示警「醫療人員離職潮」的嚴重性，並強調「醫療人員很想要好好工作，但環境不友善，不是只有醫院要正視，台灣土地上所有人，都需要一起來重視。」

護理師陳思妤近日在Threads發文指出，針對最近鬧得沸沸揚揚的「醫療人員離職潮」，她坦言雖然自己也是受不了想離職的那位，「但我還是想說一下這嚴重性。」她解釋，「沒醫療人員，病房床位會被關，沒病房沒床位，你有錢也沒人治療。不然怎麼有人躺在地上被CPR？急救回來也要後續治療，但沒地方去，因為沒人可以顧。」

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陳思妤續稱，可能解釋到這裡民眾還是無感，「那我再舉例，今天你有狀況想著去急診就好，但大家都這樣想，所以過年急診爆滿，也輪不到你看。」最嚴重的是，可能有民眾出現中風等出血，需要立即處置，而且有黃金治療時段。然而，在等待的過程中，甚至等不到床位，也沒有人有空進行治療。

她感嘆，「我只能說，今天沒有生病不知道，但平常保健有做好嗎？身體平常有顧的都會出事了，何況看起來就不太健康的朋友們。純屬覺得，醫療人員很想要好好工作，但環境不友善，不是只有醫院要正視，台灣土地上所有人，都需要一起來重視，感謝自己待八年的醫學中心經歷，還有正在醫療產業上的所有同仁。」

貼文曝光也引發網友熱議，「謝謝你護理師堅守在崗位8年，以台灣醫療環境來說，你堅持那麼久，真的天使 」、「同一家醫院的前輩向你致敬，我早已逃離臨床，現在在長照業打工」、「生態都已經這樣了，我只能說還願意在單位的都很厲害，但是我同時又覺得學了護理好像變相的洗腦，我除了護理沒有別的出入，只能進醫院，啊是只有我有這樣的感覺嗎？」、「其實高層跟衛福部裝死是很聰明的，護理的國考從兩次改三次，引進外籍護理師等等都是解決方案。基數大要一次性調薪，對財團來說是會出問題的，山不轉人轉，要高薪就出國，要品質就轉行。醫療沒有你也不會倒 ，因為會有新人頂上去，這就跟戰場一樣，你戰死了沒人會記得你的付出，只會記得戰爭的國家還有打仗的將軍是誰而已。」

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