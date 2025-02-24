護理師出走原因！後悔選這行　顧一床拿不到300元

▲護理師爆出走潮。（示意圖／周志龍攝）

圖文／CTWANT

近期各大醫療院所急診室爆滿，除了加護病房一位難求，醫護人力也相當吃緊。不少護理師跳出來表示出走原因，甚至有人直言「最後悔的就是選擇了這個行業」。胸腔外科醫師洪邦傑也提到，病房護理師顧一床一整天三班24小時，健保才給不到800元，平均一位護理師拿不到300元。

針對護理師出走，一名護理師在Threads分享看法，學兄弟姐妹的噁心階級制度，醫師最大，大到可以任意咆哮下屬跟護理人員，申訴職場霸凌，無用，還說「醫生是醫院主要賺錢的對象」，另外醫院賺錢卻捨不得多發一點錢給前線，還要省錢，所以聘用外包制度，大家耍廢，認真的很認真，擺爛的擺爛，變得自己跑，東西髒了自己清，要求他們同理心對病人家屬，但護病比過高，他們連基本上廁所需求都沒有。

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另名護理師則分享，最近深刻體會到，原來上班不是顧病人而已，而是要顧及長官心情、長官的要求；她大嘆，上班要承受隨時發脾氣的長官，要清楚了解哪一個病人是VIP和董娘，幫重達100公斤的病人翻身時，卻只能2個人，長官包庇擺爛學姊卻叫他們閉嘴，不希望他們打太多記錄，但病人有10個護理計劃等，「現在每天逛104找工作，有太多無奈，這樣護理環境，到底怎麼待的下去？」

還有一名護理師提到，曾經自己也對護理充滿憧憬，然而現在的她，最後悔的就是選擇了這個行業，一踏入這行，就先感受到滿滿的不友善，像是交班被摔滑鼠、學姊大吼大叫、護理長用不給預假威脅等，當時真不知道自己為什麼吞得下這些委屈跟氣，放假這種對別人來說很正常的事都沒辦法滿足，不知道錯過多少與家人的聚會、朋友之間的聯繫，「換來的卻是一次一次台灣鯛給我們的打擊，還有情緒巨嬰醫師、無禮的病人等，這些點滴累積起來，我終於離開這個糟蹋人的醫療環境了。」

至於為什麼護理師離職率這麼高？護理師「cwei.care」拍片直言，工時長、壓力大、人力不足，這些都是原因，但最關鍵的是薪資與付出不成正比，很多人以為護理師薪水不錯，但實際上，輪班、高強度工作，加上長期超時加班，讓這份薪水變得極度不划算；影響護理師去留的因素，除了薪資，還包括人力配置、工作環境氛圍、病人及家屬醫療點餐，如果醫院願意改善這些問題，護理師真的會更願意留下來。

胸腔外科醫師洪邦傑則指出，病房護理師顧一床一整天三班24小時，健保才給不到800元，平均一位護師拿不到300元，「可笑吧！我剛吃一餐就超過300元，醫院其實都已經貼錢再請護理師了喔！」

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