前1%富裕人群的真實生活　21歲富家女擇友「必須有錢」

▲克洛伊表示在擇友時，會根據對方的財力。（圖／翻攝自TikTok）

圖文／CTWANT

近期在短影音平台TikTok上，有一位名叫克洛伊（Chloe）的21歲女子，她在影片中表示自己是在1%富裕人群中長大的生活的人。克洛伊也提到，自己從未工作過一天，是一個全職在家的富家子女，並提到自己在挑選朋友時，會根據對方是否有足夠的財力來跟上她奢華的生活方式，以此來決定是否要跟對方當朋友。

根據《太陽報》報導指出，克洛伊在影片中也提到，自己曾經認為許多奢華的事情是稀鬆平常的。例如某年的新年，她收到了1000英鎊現金禮物以及一根實心金條。

克洛伊還提到，她的滿月生日派對上，曾收到一個Murakami系列的Louis Vuitton Mini Speedy包包。此外，每年生日時，祖父母都會送她Tiffany鑰匙吊墜，但這些吊墜已經被她隨手放置，不知道放在哪裡。

克洛伊表示，儘管自己非常幸運，但這樣的生活也有痛苦的一面。她的父母非常嚴格，擔心克洛伊會被綁架，因此禁止克洛伊參加學校旅行，甚至不能選擇自己想學的課程。在學校必須學習金融，否則就會失去家產的繼承權。

談到交朋友的標準，克洛伊坦言，自己必須謹慎挑選那些能夠匹配自己奢華生活方式的人，並表示「這聽起來像個笑話，但這確實有點真實，因為你會與有類似經歷的人成為朋友。」

影片曝光後，迅速在網路上走紅，觀看次數超過300萬，獲得32.5萬個讚。而影片本身也引發大量網友討論，有人認為克洛伊的朋友標準聽起來像是「階級主義者」。但也有人表示欣賞克洛伊的誠實，甚至稱克洛伊為「唯一喜歡的富家孩子」，並對克洛伊的生活方式感到著迷。

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