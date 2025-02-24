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高雄鼓山驚現1米天坑　女駕駛沒注意輾過「車子下巴掉了」

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市鼓山區好市多附近的龍德新路昨天下午2時許，突然出現一個一米寬左右的天坑，一名61歲張姓女子駕駛自小客車行經該路段時，因沒注意到坑洞輾過，導致車輛前保險桿受損，警方獲報趕赴現場，立即實施交通管制，確保行車安全。

▲▼鼓山天坑 。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲鼓山區龍德新路出現一米寬天坑。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲▼鼓山天坑 。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

警方依規定完成測繪作業，並通報相關單位前來處理路面狀況，以避免類似事故再次發生，至於天坑形成原因和責任歸屬，仍有待進一步釐清。

▲▼鼓山天坑 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲警方獲報到場指揮交通。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

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