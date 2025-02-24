「烏克蘭礦產價值多少不重要」　林秉宥：重點讓礦場位置成緩衝區

▲美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

美國總統川普近日就礦產協議，多次跟烏克蘭總統澤倫斯基交涉，提出價值5000億美元（約16.4兆新台幣）的協議。對此，民進黨新北市議員林秉宥23日表示，烏克蘭的礦產價值多少根本不重要，重點是烏克蘭同意把這些資產交給美國，成為美國的資產，這些礦場位置就是在讓烏俄兩國無法割捨而難以談判的烏東地區，其意義不言而喻—緩衝區。

近日，澤倫斯基拒絕了川普提出的價值5000億美元（約新台幣16.4兆元）礦產協議；不過，澤倫斯基23日表示「我們準備好分享」，但前提是，美國需要讓普丁「結束」這場戰爭。

對此，長期關注國際議題的林秉宥表是，「烏克蘭的礦產價值有多少根本不重要」。他認為，重點是烏克蘭同意把這些資產交給美國，成為美國的資產，這些礦場位置就是在讓烏俄兩國無法割捨而難以談判的烏東地區，其意義不言而喻—緩衝區。

「既然有爭議，那就我接管，就跟加薩走廊一樣，你們別吵了，我接管。」不過，林秉宥也說，現在美國不是要單純的軍事管理緩衝區，而是這些緩衝區本身還必須對美國經濟提供一點價值來，才能給川普足夠的正當性。

林秉宥評估，為什麼川普急著要澤倫斯基同意？因為大家都知道烏克蘭手上沒有任何籌碼，而川普認定這是他能以一己之力就嚇阻俄軍繼續行動的唯一方案。

林秉宥說，只要烏克蘭同意，美國資本進駐，美軍進駐。俄軍這幾年累積下來的壓箱寶跟家底幾乎都抄底了，美軍不需要部署並展開大量的作戰單位，而是讓整個 MAD 核戰略體系重新回到冷戰結束35年後的歐洲；而這也是歐洲防務上最難與俄羅斯相抗衡的層次，事實上只有美國能扛，歐洲只能買單，還有在後續美國對中的新經濟政策中繼續買單。

林秉宥表示，烏東礦場能提供的價值到底有多少，2000億美元很好，5000億美元更好，但只要有個數字就好，因為到底有多少，沒那麼重要，「相較中國從美國拿走的，跟美國想從中國拿回來的，就能想像得到」。