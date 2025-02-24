美國中東特使：俄烏和平協議即將達成　雙方都要讓步

▲美國中東特使魏科夫表示，烏克蘭與俄羅斯即將達成和平協議。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

基輔獨立報報導，美國總統川普的中東特使魏科夫（Steve Witkoff）23日表示，烏克蘭與俄羅斯即將達成和平協議，任何潛在協議都需雙方在領土、經濟方面做出讓步，「雙方都做出讓步，這是總統最擅長的，他把大家聚在一起，讓他們明白，實現和平的道路是透過讓步與達成共識」。

魏科夫也說，2022年伊斯坦堡協議可作為俄烏未來和平協定的基礎。俄烏2022年伊斯坦堡協議指的是，俄羅斯全面入侵烏克蘭之後，2022年3月下旬在土耳其伊斯坦堡舉行的一系列談判，當時公報概述和平協議潛在條款，包括烏克蘭維持中立並放棄加入北約、在未來10至15年針對克里米亞地位進行談判、允許烏克蘭申請加入歐盟等，據報俄烏都考慮做出重大讓步，但最終並未達成協議，談判工作在2022年5月停止。

川普已經表示，美俄代表團25日將在沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）舉行新一輪停火談判，旨在促成俄烏止戰。

此前，美俄也在同個地點舉行首輪會談，當時並沒有烏克蘭官員參與。在首輪會談之後，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，雙方大致同意追求3個主要目標，也就是恢復駐美與駐俄使館人員配置、組成高層團隊推動烏克蘭和談、探討強化兩國經濟合作途徑。