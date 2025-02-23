嫌鄰居太吵！他飆罵制止反遭18歲男痛毆　腦出血命危搶救中

記者王兆麟、吳佩蓁／花蓮報導

花蓮縣新城鄉一名57歲傅姓男子，18日晚間不滿鄰居經常與朋友聚在門口聊天，製造噪音太吵，便上前怒罵制止，雙方因而發生口角，傅男遭18歲周姓男子動手痛毆，送醫後病情急轉直下，腦出血陷入昏迷，目前仍在加護病房急救中。警方獲報後，通知主嫌周男及周女製作筆錄，全案報請花蓮地檢署檢察官指揮，依殺人未遂案偵辦。

▲傅姓男子嫌鄰居聚會太吵出言怒罵，反遭對方痛毆受傷送醫，結果腦出血昏迷目前仍在急救中。（圖／民眾提供）

據了解，18日晚間9時許，新城分局嘉里所接獲報案，57歲傅男稱遭人歐打，員警到場了解，發現傅男飲酒後返家時，不滿鄰居周女聲音太大聲影響安寧，雙方因而發生口角，周女弟弟見狀便上前與傅男理論，進而起衝突。

▲警消到場時，傅男僅表示嘴唇受傷需送醫，怎料當晚病情急轉直下。（圖／民眾提供）



當時傅男向警方表示嘴唇受傷，由救護車送至國軍花蓮總醫院就醫，怎料傅男當晚病情惡化，出現腦血腫及腦幹破裂情況，有生命危險且昏迷中，緊急轉至花蓮慈濟醫院救治中。

警方19日通知周嫌及周女製作筆錄，並於20日報請花蓮地檢署檢察官指揮偵辦，全案依殺人未遂罪積極偵辦中。

▲18歲周男幫姊姊出氣，憤而動手毆打57歲傅男。（圖／民眾提供）