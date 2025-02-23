　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

嫌鄰居太吵！他飆罵制止反遭18歲男痛毆　腦出血命危搶救中

記者王兆麟、吳佩蓁／花蓮報導

花蓮縣新城鄉一名57歲傅姓男子，18日晚間不滿鄰居經常與朋友聚在門口聊天，製造噪音太吵，便上前怒罵制止，雙方因而發生口角，傅男遭18歲周姓男子動手痛毆，送醫後病情急轉直下，腦出血陷入昏迷，目前仍在加護病房急救中。警方獲報後，通知主嫌周男及周女製作筆錄，全案報請花蓮地檢署檢察官指揮，依殺人未遂案偵辦。

▲▼花蓮一名男子嫌鄰居聚會太吵出言怒罵，遭對方圍毆昏迷送醫 。（圖／民眾提供）

▲傅姓男子嫌鄰居聚會太吵出言怒罵，反遭對方痛毆受傷送醫，結果腦出血昏迷目前仍在急救中。（圖／民眾提供）

據了解，18日晚間9時許，新城分局嘉里所接獲報案，57歲傅男稱遭人歐打，員警到場了解，發現傅男飲酒後返家時，不滿鄰居周女聲音太大聲影響安寧，雙方因而發生口角，周女弟弟見狀便上前與傅男理論，進而起衝突。

▲▼花蓮一名男子嫌鄰居聚會太吵出言怒罵，遭對方圍毆昏迷送醫 。（圖／民眾提供）

▲警消到場時，傅男僅表示嘴唇受傷需送醫，怎料當晚病情急轉直下。（圖／民眾提供）

當時傅男向警方表示嘴唇受傷，由救護車送至國軍花蓮總醫院就醫，怎料傅男當晚病情惡化，出現腦血腫及腦幹破裂情況，有生命危險且昏迷中，緊急轉至花蓮慈濟醫院救治中。

警方19日通知周嫌及周女製作筆錄，並於20日報請花蓮地檢署檢察官指揮偵辦，全案依殺人未遂罪積極偵辦中。

▲▼花蓮一名男子嫌鄰居聚會太吵出言怒罵，遭對方圍毆昏迷送醫 。（圖／民眾提供）

▲18歲周男幫姊姊出氣，憤而動手毆打57歲傅男。（圖／民眾提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
低溫還沒探底　最凍時間點出爐
3萬球迷前練投　李東洺：很多人在看很可怕
快訊／磁吸行充爆炸！亞果元素發聲明了
曾智希公開最新婚紗照「看不到新郎正臉」
敖犬辣妻曝憂鬱症紀錄「暴瘦剩36.6kg」　心疼老公睡客廳
快訊／台中議員嚴重車禍！　父傷重不治

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

地面師猖獗！嘉義婦拿不動產抵押借貸千萬　警+地政聯手踢爆

人行道停車新規！基隆警3／1加強取締　違者最高罰1800元

快訊／台中市議員古秀英嚴重車禍！　一家6口出遊「父傷重不治」

宜蘭法鬥遭強灌農藥吐血！飼主急送醫救回　惡男竟稱看不順眼

中和單媽情緒不穩3幼女遭安置　隔天她住處火警...進加護插管

台東警社區防詐宣導巧遇洪都拉斯！即興演出情境劇逗樂鄉親

嫌鄰居太吵！他飆罵制止反遭18歲男痛毆　腦出血命危搶救中

休旅車自撞！台中市議員古秀英一家6口車禍　父重傷搶救中

快訊／國1南苗栗頭屋段「2車碰撞」翻覆　7人受傷送醫

高雄2線1星巡官「單月上酒店3次」　上班日也去！記1大過調職

【早餐店烏龍】點吐司厚片→3層薄片：確定不是在整我？

戴佩妮唱完〈你要的愛〉雙手合十懷念大S...

宋羽葤控小優造謠「胡瓜送車當靠山」　公開對質音檔：流言源頭就是妳！

驚！「磁吸行充」突爆炸...　桃園正妹臉燙傷、衣服炸出洞

給哥哥載到台北竟跳表計費 妹妹傻眼：你好浮誇

宋羽葤公開對質小優音檔　「謠言的源頭就是妳！」

火鍋店店員端超音波照給驚喜！爸媽得知女兒懷孕哭了

快速道路遇臨檢！車門一開「炸出6猴」跳護欄狂奔

女替身演員危險畫面曝　《漂白》遭轟出面聲明

謝金燕秀美腿跳「肯恰那」 喊：50歲正是拚的年紀！

地面師猖獗！嘉義婦拿不動產抵押借貸千萬　警+地政聯手踢爆

人行道停車新規！基隆警3／1加強取締　違者最高罰1800元

快訊／台中市議員古秀英嚴重車禍！　一家6口出遊「父傷重不治」

宜蘭法鬥遭強灌農藥吐血！飼主急送醫救回　惡男竟稱看不順眼

中和單媽情緒不穩3幼女遭安置　隔天她住處火警...進加護插管

台東警社區防詐宣導巧遇洪都拉斯！即興演出情境劇逗樂鄉親

嫌鄰居太吵！他飆罵制止反遭18歲男痛毆　腦出血命危搶救中

休旅車自撞！台中市議員古秀英一家6口車禍　父重傷搶救中

快訊／國1南苗栗頭屋段「2車碰撞」翻覆　7人受傷送醫

高雄2線1星巡官「單月上酒店3次」　上班日也去！記1大過調職

呂彥青速度「再調整」　看徐翔聖投球有「日本味」

緊急登板解鎖3萬球迷前練投　李東洺：很多人在看很可怕

5台灣人獲救！　柬埔寨泰國「打擊詐騙據點」救出215人

蔡正元轟白宮前副顧問：白色騙子　來台吹牛騙錢、當台灣人盤仔

亞果元素回應了！同型號「磁吸行充」去年已完售：建議先暫停使用

台人結帳1行為被制止！日本店員怨「又是台人素質」他愣：有嗎

揪賴清德綠委烤肉趴「兩大護法」蹊蹺　凌濤嗆：讓你們都巴比Q

地面師猖獗！嘉義婦拿不動產抵押借貸千萬　警+地政聯手踢爆

61歲大咖歐吉桑來台騎車！「招牌西瓜帽+歐都邁」現身路邊　粉絲看傻

曾智希公開最新婚紗照「看不到新郎正臉」　陳志強寵妻宣言閃爆！

【不想包球只想抱你】排球練一半！包球變飛撲　男上加男隊友直接笑翻

社會熱門新聞

牙醫偷吃太鼓老師　妻外流性愛片慘了

台中平頭男亂開10多槍　鄰居驚魂

即／台中市議員古秀英嚴重車禍！　父傷重不治

獨／台中10多聲槍響！女住戶窗台被轟成馬蜂窩

南彰化16年「類酒店」驗名遠播　違建強拆夷為平地

遇臨檢「炸出6猴」跳護欄狂奔　動感畫面曝

即／新北分租套房火警！24歲女命危搶救中

肛門灌水打破胃　父「8大酷刑」虐死2歲兒　

中市議員古秀英一家6口車禍　父重傷搶救中

公務員遭詐1.6億！養老金子女嫁妝沒了

妻私訊前男友喊痛：有一點點在裡面　夫崩潰

相約泡野溪溫泉…海巡署29歲科員步行渡溪突猝死

磁吸行充突爆炸　桃園正妹「臉燙傷」衣服炸出大洞

國中少女遭性騷求助反遭痛罵　學校回應了

更多熱門

相關新聞

女騎士行駛混合車道被逼車　怒嗆駕駛：丟臉

女騎士行駛混合車道被逼車　怒嗆駕駛：丟臉

台中市沙鹿區昨（22）日發生行車糾紛，1名女騎士疑似遭到1輛廂型車逼車，讓女騎士氣得在停等紅燈時怒嗆對方「哪裡有寫禁行機車？連這都不懂就丟臉」。警方檢視影片後指出，女騎士行駛的車道為混合車道，尚無違規事由。

唐玲街拍提包秒遭竊！警2小時逮街友

唐玲街拍提包秒遭竊！警2小時逮街友

不滿裝潢工程拖延還要尾款　火爆8旬翁打2工人

不滿裝潢工程拖延還要尾款　火爆8旬翁打2工人

妙齡女內衣被偷　竊賊見大門沒關兩度闖入

妙齡女內衣被偷　竊賊見大門沒關兩度闖入

落石監視一周加班24小時　台鐵1公文「員工憂領不到錢」

落石監視一周加班24小時　台鐵1公文「員工憂領不到錢」

關鍵字：

花蓮口角暴力急救警方

讀者迴響

熱門新聞

街頭藝人竟是微軟前副總　2億股票變廢紙

磁吸行動電源忽爆炸！她點出「品牌」

西班牙9比1南非　中華隊爭經典賽門票靠自己

「做到一半軟掉」　醫：很常見！大家不好意思講而已

她被3屁孩闖門性侵　身旁男友救不了

急診醫學會：急診壅塞已達前所未有嚴重

Rosé正式退出K-POP界！「韓娛22年第一人」

網紅饅頭媽遭控賣假包「發聲提2補償方案」！

李宗賢重要2分砲！一情況失分率將決定命運

尼加拉瓜隊宣布對台灣先發投手換人了

快訊／10級強風要來了　今變天「下最大」地區曝

超商咖啡「買1送1、買2送2」齊發

高雄豬腳店停業竟惹到綠粉！486：廢物倒了最好

不用量體重！「4徵兆中2」＝脂肪燃燒中　醫：放屁變多了

她一直聞到腳臭味！醫拖出「發霉老屎塊」擺滿桌：塞爆了

更多

最夯影音

更多

【早餐店烏龍】點吐司厚片→3層薄片：確定不是在整我？

戴佩妮唱完〈你要的愛〉雙手合十懷念大S...

宋羽葤控小優造謠「胡瓜送車當靠山」　公開對質音檔：流言源頭就是妳！

驚！「磁吸行充」突爆炸...　桃園正妹臉燙傷、衣服炸出洞

給哥哥載到台北竟跳表計費 妹妹傻眼：你好浮誇

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面