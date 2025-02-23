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唐玲街拍提包秒遭竊！警2小時逮街友　只拿現金其他全丟垃圾桶

記者張君豪／台北報導

49歲的藝人唐玲2019年罹患四期胃癌，經當事人多年積極治療，2024年底才開心宣佈抗癌成功，「現在就是普通人，沒有重大傷病卡」，她曾開心PO文，言辭中充滿喜悅感激；21日晚間，她在北市中山區南京東路一段132巷和友人拍照時，將黑色手提包放置人行道招牌燈旁，卻遭歹徒竊取，轄區中山警方獲報後展開追查，將涉嫌行竊的徐姓街友逮捕到案。

▲警方火速逮捕涉嫌竊取女藝人攝影包的徐姓街友。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方火速逮捕涉嫌竊取女藝人攝影包的徐姓街友。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

▲▼藝人唐玲、陳子強公益採訪活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲圖為唐玲出席公益採訪活動。（資料照／記者周宸亘攝）

中山警方表示，經派遣警力前往現場瞭解，藝人唐玲在上述時地與友人拍照，她將黑色手提包放置人行道招牌燈旁，遭不詳人士取走，損失新台幣約1萬元、攝影器材及身份證件等物，經估計財損總價約新台幣2萬元。

▲警方火速逮捕涉嫌竊取女藝人攝影包的徐姓街友。（圖／記者張君豪翻攝）

警方經調閱監視器鎖定犯嫌，在22日22時許於市民高架下發現侵佔女藝人背包的徐姓街友，經查徐男將背包內約1萬元取出後，其餘物品皆丟棄於路邊垃圾桶，警方查扣犯嫌身上現金7,000元，全案依侵佔罪嫌移送，並將財物歸還報案人。警方呼籲：民眾切莫因一時貪心而鑄下大錯，以免觸法又得面對失主求償。

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