不滿裝潢工程拖延還要尾款　8旬翁揮拳打2工人判拘50天

記者張君豪／台北報導

2月6日17時許北市松山警分局接獲辦案，轄區內周姓老翁（83歲）因不滿承包屋內裝潢工程的陸男（73歲）、周男（64歲）上門索討裝潢工程4萬元尾款，雙方爆發激烈口角、甚至當街大打出手，周姓老翁徒手揮拳造成兩名裝潢工人受傷，兩人就醫後對周姓老翁提出傷害告訴，警方受理後依涉犯傷害罪嫌將老翁移送台北地檢署偵辦。

▲周姓老翁因動手打兩裝潢工人，遭警方依傷害罪嫌移送。（圖／記者張君豪翻攝）

松山警方表示，當時周、陸兩男要向業主周姓老翁收取工程款尾款約4萬元，但周姓老翁認為對方裝潢工程延宕拒絕支付尾款，雙方發稱爭吵後，周翁徒手揮拳打陸男左肩和周男右胸，造成兩名工人身上均有受傷，被害人顧慮對方年邁也不敢動手反擊，只能無奈報警。法院日前判決周姓老翁被判拘役50日，可易科罰金。

松山警方藉此案例呼籲，民眾遇有糾紛應循合法途徑解決，警方對違法暴力情事絕不寬貸，定迅速依法究辦，以維護民眾生命、身體安全。

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