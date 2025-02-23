台中妙齡女內衣被偷　竊賊見大門沒關兩度闖入！監視器全拍下

▲楊男短時間來回2次女子倉庫，將她2件內衣偷走，女子憤而報警。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市1名28歲女子的內衣日前遭竊，但本人毫無察覺，直到鄰居發現1名男子行跡可疑，向女子提醒後，女子才發現2件共價值1500元的內衣被偷走。警方調閱監視器，發現楊姓男子擅闖女子住處倉庫，竊走女子內衣，楊男遭逮後坦承不諱，警方偵訊後依法移送，檢方近日偵結，依加重竊盜罪嫌起訴。

警方調查，女子一開始未發現自己內衣被偷，以為是自己疏忽才不見，但鄰居跟她說，曾看見1名男子騎腳踏車在她的倉庫外徘徊，非常可疑。賴女查看監視器後，竟看見1名身穿藍色上衣的男子，騎腳踏車到她的倉庫外，見她倉庫大門未鎖，直接闖入，並在短時間來回2次，將她2件內衣偷走，女子憤而報警。

警方透過監視器交叉比對，鎖定涉案人是30歲的楊姓男子，立即循線將他通知到案。楊男坦承涉案，聲稱已將內衣丟棄，但不願透露是將內衣丟到何處。全案檢方近日偵結，依加重竊盜罪起訴楊男。

台中市第一警分局長尤啓南提醒，無論是住宅或倉庫，皆應加強防盜措施，保護個人財物安全，並保持警覺，遇有可疑人員或異常狀況，務必及時報警，以防止不肖之徒有機可乘。第一分局將持續加強巡邏，與市民共同維護社區治安。

