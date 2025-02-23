23歲百人斬女優「假孕被戳穿」！　泡夜店被拍：肚子突消風

▲莉莉為宣傳新作品，謊稱懷孕。（圖／翻攝自Instagram／lilyphillip_s，下同）



記者王佩翊／編譯



英國23歲成人女優莉莉．菲利普斯（Lily Phillips）2024年靠著百人斬挑戰影片爆紅。她日前公開自己的「孕照」與驗孕棒照片，自稱懷孕，但卻被網友質疑是為了炒新聞所放的假消息。如今這個謊言也不攻自破，她21日和朋友現身好萊塢夜店時，身穿一襲緊身透視裝，肚子平坦，直接打臉自己早前上傳的好孕消息。

莉莉2024年挑戰在短短14小時內與101名陌生男子性交成功，並將整個過程錄影po上OnlyFans，引起熱議。事後還乘勝追擊推出紀錄片《我一天內與100名男子上床》，讓她討論度持續上升。

莉莉日前卻突然在個人Instagram上分享了孕照以及驗孕棒照片，聲稱自己已經懷孕。然而這個消息如今距離她的「百人斬挑戰」也不過2個月，根據她明顯隆起的小腹大小，有網友就推測，她可能在進行「百人斬挑戰」時就已經懷有身孕。

與此同時，也有許多網友懷疑她是為了炒作，才會放出懷孕的假消息。莉莉21日與同樣為色情網紅的好友們前往好萊塢一間夜店享樂，然而她卻被拍到先前突出的腹部突然消失無蹤，一襲貼身的黑色透視緊身衣非常性感，更讓外界更加質疑她是否真的懷孕。

根據《news.com.au》報導，莉莉的公關事後則認證，莉莉的懷孕消息的確就是為了宣傳，因為她即將公開的作品中涉及「角色扮演、表演的故事情節」。內容將與懷孕、生產有關，目的是為了迎合市場趨勢，吸引特定受眾。

他進一步指出，其實成人色情產業中早就有「生育」、「懷孕」等題材，而莉莉的新作也將與此有關。