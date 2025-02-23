國道口插隊「2車並肩前行」！駕駛火大敲車窗　網嘆：這裡每天上演

▲五股交流道上演2車互不相讓場面。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者閔文昱／綜合報導

高速公路上下交流道經常可見大排長龍的車道，有些駕駛會直接插隊，讓人看了相當不悅。有網友近日拍下畫面，只見一輛紅色KIA在國道入口試圖插隊，結果右側銀色SUV堅持不讓，2輛車就在車道上一路並行。畫面一出，有網友也點出該處道路的設計瑕疵，直言「這裡每天都在上演同樣戲碼！」

一名網友近日在臉書社團「爆廢公社」PO出一段行車紀錄器畫面，一輛銀色SUV從五股交流道準備排隊上國道，不料一輛紅色KIA卻從左側試圖插隊，兩輛車就在國道入口一路並行、互不相讓，銀車駕駛甚至還伸手敲紅車的車窗，場面相當火爆。

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畫面一出，不少網友紛紛痛批紅車「紅車這種沒水準的車，大家如果都像他插隊，那對後面乖乖排隊上國道的駕駛非常不公平吧」、「沒車時當自己是汽車，塞車時當自己是機車」、「就是有這種人，把排隊的人當白癡，遇到這種我也不會讓」、「討厭這種見縫插車的司機，人家都已經拍車窗提醒了，還硬要蹭」。

不過也有網友緩頰，認為是道路設計問題，表示「這裡65接國一，從65下來就要切入國一都不一定會有人讓你切進去，常常會排隊排到緊繃，這邊設計本來就有問題，每天都在上演」、「那是設計的問題，下65快速一定要切進去」、「我上次也是卡在那邊，道路設計不良，也不讓我，被後面喇叭伺候」。