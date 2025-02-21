嫌台灣人素質差！日網紅列4點質疑「99%日本人無法辨認台灣人」

▲台灣人結帳插隊惹怒日本店員。（示意圖／ETtoday資料照）



記者施怡妏／綜合報導

有網友在日本旅遊，看到一名台人把商品拿給正在排隊的友人「一起結帳」，不料當場被店員制止，要求重新排隊才行，最後台人擺臭臉不買，事後，店員私下直言「又是台灣人素質嗎？」對此，定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」列出4點質疑，其實有99%的日本人無法辨認是否為台灣人。

長居在台灣的日本部落客「日本人的歐吉桑」在臉書發文，認為這件事存在許多不可思議之處，並列出4點。首先，有99%的日本人無法辨認台灣人，「難道台灣人插隊時候有自我介紹，您好店員，我是台灣人？」

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第二點是，「日本人店員不會抱怨」，日本店員不會在顧客面前抱怨其他客人，「一定被老闆罵，甚至普通的聊天也不會」，通常店員會在工作外的場所，如居酒屋或便利商店倉庫，或者在店內沒有顧客時才會聊這些話題。

第三點是，「熱鬧區的便利商店店員幾乎都是外國店員」，遇到日本店員反而很稀奇。第四點是「結帳時間比用手機翻譯時間比較快」，原文提到台灣人用手機翻譯，拿給店員看，但「日本人的歐吉桑」指出，寧願花1分鐘翻譯，不願意排隊一分鐘，很不合理。

最後「日本人的歐吉桑」表示，雖不排除日本店員對台灣旅客抱怨的可能性，但從上述幾點來看，文章中的描述確實存在諸多不合理之處，「其實日本人也會插隊一起結帳，我也做過，也禮讓過」，但通常需要一些訣竅，就是得到後面排隊者的許可，「不用明顯的許可，只要有小小鞠躬就可」。