國道年撞70起「逾3成追撞奪命」　高公局示警：勿過度依賴輔駕

▲國道追撞事故頻傳。（資料圖／記者林東良翻攝）

記者李姿慧／台北報導

國道追撞事故多，根據高公局統計，去(113)年發生70件交通事故，其中23件為追撞，比例達33%，且奪走28條人命，死亡人數占全年交通A1類死亡35%。由於228連假將至，高公局提醒，上國道未保持車距，或不當使用輔助駕駛系統，恐造成追撞或引起二次事故。

經高公局統計，113年發生70件A1(車禍發生24小時內有人死亡)事故，其中23件屬追撞，造成28人死亡，佔全年A1類24小時內死亡事故的死亡人數35%。

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高公局分析，主要肇事原因為未保持行車安全距離、分心駕駛等，呼籲用路人行駛高速公路務必保持專注並遵循速限規定，切勿分心、疲勞駕駛、隨意急煞或任意變換車道。

由於228連假將至，預估連假期間尖峰時段將湧現大量出遊車潮，高公局表示，因高速公路車速較快，一旦分心、未保持安全距離或不當使用輔助駕駛系統，恐發生追撞事故，除危害自身及他人安全外，並影響後方車流續進，亦可能引起二次事故。

此外，高公局提醒，輔助駕駛系統尚未達自動駕駛程度，用路人勿過度依賴輔助駕駛系統，強烈建議用路人進出高速公路交流道、服務區或休息站時不要使用輔助駕駛系統，遇突發狀況時才能即時反應、降低事故發生之風險。

高公局也建議，228連續假期間往返新竹至台南，可改走台61快速公路，避開國道壅塞車流。另3月1日及2日將於中午12時至晚間9時封閉國3西濱北向入口，北向民眾可續行台61至國3香山交流道再進入高速公路。