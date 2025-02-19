女軍人偷錄前任私密照！分手後逼付封口費：不給就讓人看光光

▲劉姓女軍人偷拍女友私密照，分手後以此要脅。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

離譜！一名現役劉姓女軍人，竟在與前女友交往期間趁視訊聊天偷拍對方裸露畫面，分手後無恥勒索，揚言若不付1萬元，就將不雅影像外流至對方家人，前女友心生畏懼，只好趕緊匯款給劉女，事後跑去報警。士林地檢署偵結，依妨害性隱私及不實性影像等罪提起公訴。

據了解，劉女與小花（化名）曾為情侶，2人交往約7個月，感情生變後分手。然而，劉女竟暗藏心機，在交往期間趁與小花視訊時，偷偷用iPhone手機錄下對方裸露下體並自慰的畫面，小花當時全然不知，直到分手後，這段影像竟成為劉女要脅討錢的籌碼。

2024年11月18日下午3時，劉女透過微信聯繫小花，直接把當初偷拍的影像傳送過去，語帶威脅地說：「不給錢，我就把影片傳給妳家人！」面對這種無恥恐嚇，小花驚慌不已，深怕私密影像曝光，無奈之下，當日下午5時11分，硬著頭皮匯款1萬元至劉女名下的銀行帳戶。

事後，小花越想越氣，決定不再隱忍，憤而向派出所報案，警方受理後展開調查，並追查劉女的銀行帳戶交易紀錄，果然查出小花所述屬實。劉女被傳喚到案時，見到警方出示證據後，不得不承認犯行，但她大言不慚表示「我只是想討回交往期間花費的錢」。

檢警勘驗小花證述、對話、匯款紀錄等，認劉女未經同意偷拍私密影像，且利用影像進行恐嚇，要求匯款，依無故攝錄性影像及恐嚇取財罪將劉女起訴，建請法院分論併罰。