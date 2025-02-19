高3男躲超商廁所偷拍　手機藏12少女+1女童噁照...這下慘了

▲屏東地檢署 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

徐姓高3生利用手機在超商廁所對如廁女子偷拍，被害人發現報警，並報請檢察官指揮偵辦，檢察官調查發現，他共涉嫌13件偷拍案，其中1案的被害人還是未成年少女，訊後向法院聲押獲准。屏東地檢署調查後，18日依《刑法》妨害秘密、《兒童及少年性剝削防制條例》拍攝兒童猥褻影像罪起訴。

起訴書指出，18歲徐姓高3生，於113 年10月至11月間，在屏東縣高樹鄉某便利商店廁所內，多次利用被害女子如廁之機會，先行潛藏於隔壁間廁所，以持手機由上方伸向隔壁廁所往下拍攝之方式，偷拍多名被害女子如廁照片，案經其中一名被害女子發現並報警處理，員警經被告同意搜索，扣得其所使用的iPhone，發現有多名被害女子影像，隨即報請檢察官指揮偵辦。

檢察官於113年11月17日訊問徐男後，向屏東地方法院聲請羈押禁見，經屏東地院裁定獲准，專案小組詳細分析手機影像並比對便利商店監視器畫面後，共發現12名成年女子及1名未滿12歲兒童受害，並於日前將徐起訴。

屏東地檢署強調，本署對於性暴力之防制，至為重視，對於兒少性剝削及侵害隱私性影像犯罪，更是採取「零容忍」之態度，針對相關案件，絕對依法嚴辦，以維護民眾隱私之權利及保護兒少身心健康發展之安全。