黃國昌號召小草「掃除綠衛兵」　她曝：2026能否跟藍營談判的關鍵

▲政治評論員吳靜怡認為，民眾黨喊出「掃除綠衛兵」，可以看成是在為2026地方大選佈局，同時，也將成為能否和國民黨談判的關鍵。（資料照／《豈有此呂》）

實習記者石嘉豪／台北報導

大罷免浪潮來襲，民眾黨也決定參戰其中，先是喊出「掃除綠衛兵」，今（22日）下午還進一步選在中正萬華舉辦首場實體誓師大會，劍指民進黨立委吳沛憶。然而，政治評論員吳靜怡在社群平台表示，這場活動其實是民眾黨佈局雙北議員的前哨戰，後續效應還可能成為2026大選能否和國民黨談判的關鍵。

吳靜怡在臉書發文提到，黃國昌當選黨主席後的操盤起手式，就是在台北市中正萬華選區，今天下午這場罷免綠委吳沛憶的行動，號稱有志工800人，其實更應該看成是佈局雙北議員的前哨戰，進而成為未來民眾黨跟國民黨談判2026大選的關鍵。

至於，在士林北投選區的部分，吳靜怡認為，若藍白順利罷掉綠委吳思瑤，藍營的張斯綱也可能因此成為藍白合作下的棄子，假借掃除綠衛兵之名，聯合新黨侯漢廷捧自家紅衛兵之實。

此外，吳靜怡斷言，後續還會有新北市、宜蘭縣、新竹市、嘉義市首長的合作，到時候，藍營在新北市各區提名的議員，恐怕年輕的侯家軍們會先全軍覆沒。

吳靜怡直指，黃國昌的膽，就是來自背後的傅崐萁，傅崐萁為何如此靠勢？當然就是來自朱立倫。「這場大罷免，國民黨就是犧牲地方立委的資源，換取朱立倫的存在空間，犧牲未來地方議員席次換取傅崐萁的中國地位」。

最後，吳靜怡表示，不管算盤怎麼算，大罷免成不成功，藍營立委都是輸，而且公民的滿腔正義熱血會超越政治利益盤算，社會運動真的不是誰說的算。