彰化磚造民房火警狂竄煙！廚房陷火海屋主逃生　驚險畫面曝　

記者唐詠絮／ˋ彰化報導

彰化溪湖鎮今天上午發生一起民宅火警，屋主在廚房煮食時，不慎引發大火，濃煙夾雜火舌不斷的狂竄，廚房很快陷入火海，屋主一家人緊急逃出屋外，所幸消防局緊急調派消防人員前往滅火，火勢很快在25分鐘內撲滅，確切起火原因待查，消防局提醒民眾，使用火源，請謹記「人離火熄」，並安裝住警器以保障人身安全。

▲彰化溪湖鎮民宅廚房煮食不慎引發火警。（圖／民眾提供，以下同）

▲彰化溪湖鎮民宅廚房煮食不慎引發火警。（圖／民眾提供）

這起火警來得快又急，消防局上午9時26分據報，溪湖鎮員鹿路三段一層磚造民宅廚房竄火冒煙，立即調派第三大隊轄區等分隊前往，到達時發現民宅屋頂上已經冒出大量濃煙還有火舌，立即佈水線滅火搶救，廚房燒掉一大半，所幸無人員傷亡受困，火勢約09時57分順利撲滅。

消防局指出，民眾經常在廚房開伙，可能因疏忽爐火、忘記關火，導致油鍋起火、乾燒或瓦斯氣爆釀成火災，應養成正確用火習慣。

▲彰化溪湖鎮民宅廚房煮食不慎引發火警。（圖／民眾提供）

消防局提醒民眾謹記，民眾使用火源時，應謹記「人離火熄」，.抽油煙機及煙管應定期清潔，避免累積油垢、萬一油鍋起火時不用緊張、只需蓋鍋蓋、關爐火。除此之外、也需定期檢查瓦斯器具及管線，安裝「住宅用火災警報器」，保障住宅及安全、莫讓廚房變火房。

▲廚房烹煮應記得人離火熄。（圖／記者唐詠絮翻攝）