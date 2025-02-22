桃園公車半路刁車　龜山警民「7人14手」合作猛推畫面曝

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一輛市區公車昨（21）日下午行經龜山區萬壽路二段附近時，不知何故突然熄火拋錨卡在路當中，龜山警分局巡邏接獲通報後立即驅車到場，員警下車幫忙推車，還找來線上支援警力協助，路人見狀也捲起袖子幫忙當推手，總算順利將公車推至路旁待援，警民通力合作讓交通恢復順暢。

▲桃園市一輛公車昨天下午龜山區萬壽路行駛途中突然熄火拋錨，龜山巡邏警員見狀下車幫忙推車，路人見狀也捲起袖子幫忙。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市一輛262公車昨天下午行經萬壽路二段突然拋錨，警民合作當忙推車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警方指出，昨日下午3時許，一輛桃園客運262路公車行經龜山區萬壽路二段與自強東路口處時突然熄火拋錨，司機緊急疏散乘客後憂心阻礙交通不知如何是好，只好硬著頭皮向警方求援。龜山派出所巡邏員警曹惟智、吳俊佑獲報立現場，二人當下判斷無法順利協助公車移置，遂請求線上警力協助。

龜山派出所副所長黃玉婷立即與警員陳俊諺、蔡佳峻到場幫忙，附近店家及熱心路人也紛紛捲起袖子幫忙推車，在警民合作下終於順利將十餘噸重公車推至路肩處，司機滿懷感激地向所有幫忙推手致謝，警民雖筋疲力盡均相視而笑，警民通力合作也帶來滿滿成就感。

▲桃園市一輛262公車昨天下午行經萬壽路二段突然拋錨，警民合作順利將公車推至路旁待援。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山分局龜山派出所副所長黃玉婷指出，員警能奉獻心力協助解決公車難題感到非常光榮，更感謝現場主動幫忙路人與店家協助，因警力有限、民力卻是無窮的，大家都奉獻心力，加總起來就能成為推動公車的洪荒之力。