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林岱樺100萬交保漏夜搬家原因曝　弟+2助理交保...雄檢將抗告

▲▼林岱樺涉貪移送。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲民進黨立委林岱樺涉貪遭移送。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費及強募政治獻金案，訊後以100萬元交保並限制出境、出海及限制住居，也不得與同案被告、證人接觸，由於她與同樣交保的妹妹同住，因此昨(22日)林岱樺在調查人員戒護下緊急搬家。

另一方面，檢方聲押林岱樺胞弟林岱融、服務處2名工作人員後，三人皆被法院裁定交保，對此，高雄地檢署表示將提出抗告。

民進黨立委林岱樺疑涉助理費案20日被檢調搜索、約談，據了解，篤信佛教的林岱樺在2020年期間，也傳出在選區內擔任通法寺的2個重要職位，卻為了寺廟的活動，向工業區多家廠商要求贊助募款，被質疑是「不樂之捐」，引發爭議，當時林岱樺出面喊冤並澄清是為了幫助弱勢民眾。

據了解，林岱樺被質疑要求支持者將贊助或政治獻金捐給通法寺，再以各種名目支付花銷。林岱樺在21日凌晨被移送至高雄地檢署，她指控檢調「查整天都沒證據、強行拘留。」不過訊後以100萬元交保，同時限制出境、出海及限制住居，。

▲▼偵訊16hrs…林岱樺「100萬交保」後沒回家　親媽喊：缺選票不缺錢。（圖／記者吳世龍攝）

▲林岱樺交保後被迫搬家。（圖／記者吳世龍攝）

林岱樺的弟弟林岱融及服務處工作人員王瓊翎、黃麗雪則遭檢方聲押。檢方認為，案件涉及6人共10筆帳戶，依相關證據可知，帳戶仍有多筆尚待核實的金流，因此仍有尚待扣押、尚有共犯或證人待傳訊情形，而3人就其中之一帳戶實際何人保管、車輛購買過程，陳述未盡一致，且被告3人情誼非淺，接觸討論並非難事，有事實足認有勾串未到案共犯、證人之虞，因此聲請羈押。

不過昨晚高雄地方法院晚間裁定3人交保，分別為林岱樺弟弟林岱融以70萬元，以及服務處王姓、黃姓工作人員皆以60萬元交保，3人均被限制住居於戶籍地，且應遵守不得與彼此、其餘潛在共犯及證人以任何形式接觸。高雄地檢署則表示，將提出抗告。

▲▼ 林岱樺妹妹林岱縝 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲林岱樺與妹妹林岱縝同住，兩人同獲交保，林岱樺被迫搬家。（圖／記者吳奕靖翻攝）

由於林岱樺交保條件不得與其他同案涉案被告、證人接觸，但她又與交保的妹妹林岱縝同住，昨日傍晚又被帶到調查局南部機動工作暫，在調查員陪同下漏夜搬家。

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